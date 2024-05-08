母伴女屍3天堅稱「還活着」　數小時後母離奇猝逝　揭悲慘內情

印度西孟加拉邦發生恐怖命案！有居民聞到一對母女的家中傳出惡臭前往了解，母親打開門後，鄰居被眼前景象嚇呆，因為看到21歲的女兒在床上的屍體已腐爛，而母親還抱怨女兒「3天沒有吃任何東西，也沒有說話」。鄰居於是報警，警方到場安排送走女兒的遺體，而最詭異的是母親在女兒被送走的幾小時後也猝逝。



鄰居發現博琳娜已明顯死亡，遺體也開始腐爛。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，52歲的博米克（Debi Bhowmik）在2006年與丈夫分居後，便與女兒黛博琳娜（Debolina）住在位於西孟加拉邦城鎮巴拉納加爾（Baranagar）的房子。2021年新冠肺炎疫情期間，博米克父親和母親先後去世，留下博米克和她的女兒相依為命，鄰居一直陪伴母女幫忙提供經濟援助。

事發今年4月30日，母女住所傳出難聞的異味，鄰居上門關心。鄰居發現當時博米克打開門，並帶他們到21歲的博琳娜床邊，但博琳娜已明顯死亡，遺體也開始腐爛。博米克更不斷向鄰居抱怨女兒3天不理睬她，每天煮飯且試圖餵食，但女兒不願意吃。鄰居不斷告訴博米克，她的女兒已經死亡，但是博米克堅持女兒還活着。

博米克在女兒遺體被送走的數小時後也猝逝。（GettyImages）

警方接報後到場，將博琳娜的遺體送往驗屍，初步研判她已死去超過3日。不料博米克在女兒遺體被送走的數小時後也猝逝，遺體於5月1日晚間被人發現。

警方表示博米克患思覺失調症（schizophrenia），當局未有公布死因，而博米克的丈夫得知母女死訊後拒絕領回遺體。