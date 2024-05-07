朗豪坊搭的士短途車程收$84車資　乘客指平日不跳錶　決定1招對付

香港的士服務質素一直為人關注，尤其是拒載和濫收車資問題。最近有乘客就在小紅書發文，表示日前從旺角朗豪坊，乘坐的士到油麻地御金．國峯，由於他對該路線非常熟悉，而每次車資均為27元「不跳錶」，未料今次還未到目的士，車資已直飆至84元，直言司機簡直當他是「傻子」，而他也沒有打算讓司機得逞，表示「我只給30 （元），要就拿着，不要我就報警」。



有乘客在小紅書發文，表示日前從旺角朗豪坊，乘坐的士到油麻地御金．國峯，短短的車程，而且還未到目的地，咪錶便顯示車資已達84元。（小紅書圖片）

該名乘客在小紅書以「香港的士無語了」為題發文，表示早前由朗豪坊「打的」，跟司機說要到御金．國峯，不料後來還未到目的地，便已「跳錶」到84元，不禁在文中笑言「哈哈哈，當我傻子 」，又指他過去曾乘搭的士，相同的起點和終點，每次車資均是落旗起錶價的27元，車程中不會「跳錶」。

據Google地圖顯示，若駕車從朗豪坊前往御金．國峯，預計行車時間為4至9分鐘，全程約1.6公里。（Google Maps截圖）

據Google地圖顯示，若駕車從朗豪坊前往御金．國峯，預計行車時間為4至9分鐘，全程約1.6公里。面對異常昂貴的車資收費，樓主在帖文指出，自己計劃只堅持支付30元，「我只給30 （元），要就拿着，不要我就報警」。

樓主的經歷引來網民討論，不少人直呼要給司機1個教訓，但同時提醒樓主要先支付車資，並要求司機給予收據，事後才可以報案，「錢必須給，要不然人家告你，自己拿發票報警告他」、「你叫佢直接車你去警署」、「拿發票沒有？拿了你可以去告」、「支持直接報警」、「不到兩公里的路」、「做得非常好，好彩你識路」；也有開玩笑直指，「到御金國峯嗎？很遠啊，又會堵車，走高速到屯門元朗，再經上水沙田獅隧，會順暢很多的」。