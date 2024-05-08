借錢炒股輸90萬！投資失利、伴侶分手　29歲港男：覺得人生玩完咗

投資需謹慎，不應靠「博」。近日有港男在網上發帖，指因投資失利虧損10多萬元，不忿所失便借錢炒股，結果輸光所有，不但30萬元積蓄付諸東流，還欠債60萬元。人生低谷時期又遇上伴侶分手，他大受打擊，難以面對，心情抑鬱，甚至有輕生念頭。不少網民都留言為他打氣，希望他振作，「人生邊有咁易完」、「錢可以輸，人唔可以輸」、「努力還債，努力重新做人，唔好再重蹈覆轍」。



有港男在網上發帖指因投資失利，借錢炒股結果輸近90萬元，現時仍欠債60萬元。（GettyImages）

該名29歲港男在高登討論區以「炒股輸咗接近90萬，覺得人生玩完咗」為題發帖，指2021年開始接觸股票投資，「全部都係炒美股，當中炒妖股、期權居多」。投資有得有失，他曾試過用3,000元炒上9.6萬元，可是「衰貪心想再炒落去」，結果投資失利，輸光所有。

在虧蝕10多萬元時他因不甘心，一直想追回虧損，「覺得自己已經好似控制唔到自己咁」，他甚至向銀行、財務公司、親戚朋友借錢炒股，「我好唔甘心輸咗咁多就一路借」，結果虧損及欠款像滾雪球似的愈滾愈大，現已欠債60萬元。對於現時困境，他甚是痛恨自己，卻也不知該如何面對，「好後悔點解贏咗9萬幾嗰陣唔收手」。

該港男稱現時月薪1萬多，積蓄及薪金全用來還錢。（《男人唔可以窮》劇照）

他稱現時月薪1萬多元，積蓄及薪金全用來還錢，「每個月銀行户口得返幾百蚊捱足成個月」，也無力支付家用，食住都需靠家人。他又表示欠債一事一直未有告知家人，現時夜夜失眠，健康已受影響，而且另一半亦提出分手，接二連三的打擊令他一度有輕生念頭。

雖然生活困頓，但樓主在網上卻收穫安慰，不少網民都擔心樓主精神狀況，並好言相勸及鼓勵他重新振作，「人生邊有咁易完」、「錢可以輸，人唔可以輸」、「你算輸得少啦，努力還債，畀心機返多份工」、「努力還債，努力重新做人，唔好再重蹈覆轍」。

有人指樓主勝在尚算年輕，仍有機會收復失地，並建議他汲取教訓及申請破產，「邊到跌低邊到起身，最重要知道自己投資邊到犯錯，年青輸咗鑊，經驗值先會升，好過你到老先輸，冇得返身」、「60萬即係min pay（最低還款額）都唔夠咁喎，如果都係啲X工，可能要考慮下破產了」、「29歲有30萬係自己，10年就還晒，從新出發」。

（高登討論區）

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