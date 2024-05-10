離譜！內地女酒店未夠鐘退房裸睡　突被開門酒店咁回應引網民熱議

酒店房突被開門真的嚇人！內地有女子在入住山西臨汾一間酒店時正在裸睡時突然聽到房門防盜鏈被撞擊聲，嚇得花容失色。事後知悉是有酒店員工用匙卡在外強行開門，酒店解釋因職員敲房門沒人回應，想確認房內是否還有客人，便開門再次確認，看到有防盜鏈後就離開了，並無硬闖房間。事件引來網民熱議，中國歌手劉維也分享被人亂入房間的經歷，勸喻女生要特別小心。



綜合內地媒體報道，內地有女網民在網上爆料，指在5月4日在山西臨汾1間酒店房內，還未到退房時間，她正在裸睡休息，突然聽到有人將房門刷開，再撞擊防盜鏈的聲音，嚇得她花容失色，她隨即拿手機準備拍攝闖入者時，對方已離開。樓主隨即致電酒店前枱，獲悉是有酒店員工用匙卡在外強行開門，她隨即報警，可是警方表示讓樓主與酒店自行協商解決。當時樓主要求翻看酒店的閉路電視被拒絕，於是在網上爆料公審。

事件在網上被瘋傳，酒店則回應是服務員在中午11點20敲門，由於沒人應門，對方想再次確認房間內是否還有客人，才刷卡開門再次確認，看到有防盜鏈後便離開了，當時未有硬闖房間。酒店強調服務員只想提前提醒客人，對方是新來的，承認培訓方面可能做得不足。

內地媒體跟進事件，酒店登記記者資料後指會有專人聯絡回覆，然而媒體再多次打電話均被掛斷或無人接聽，其後向該酒店轄區的派出所求證事件，派出所表示不便透露。

有人認為飯店應尊重顧客，不應在不確定的狀況下亂入房間。（GettyImages）

帖文引來不少網友熱議，有人認為酒店應尊重顧客，不應在不確定的狀況下亂入房間，「明明就是有安全問題」、「工作人員是培訓不到位」。也有網民表示自己有同樣經歷，「當時我左手抓著豬蹄，右手捧著可樂，門口一個刷錯房門的客人闖了入來，兩人一時間大眼瞪小眼，不知如何是好」。

內地歌手劉維也在微博上發文表示，早前在飯店泡澡期間忘了鎖門，當時他正在浴缸內，服務員問也沒問就推開門走了進來。他提醒：「飯店裡這種事還挺多的，女孩子更要小心！」