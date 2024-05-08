18歲即排公屋？港媽望幫兒子「叫多一飛」　網民嘲：等到60歲上樓

子女年滿18歲即輪候公屋？有港媽近日在討論區發文，表示兒子即將18歲仍然在學，好奇問：「係咪一生日就可以入紙抽公屋？無工作都得嗎？」她不介意輪侯時間長，認為兒子18歲抽公屋可以「叫多一飛」，增加未來住屋保障。網民指其兒子18歲的確可以單人身份輪候公屋，但可能要等10年以上，還要符合入息限制。



許多人批評其做法，「咁即係叫個仔不求上進，唔好向上流」、「你哋諗住嚟緊𠵱10幾年都係超低收入？」，亦有網民認同港媽做法，申請後也不必為公屋保持低收入，「飛黃騰達咪唔使理個申請囉」。



有港媽近日在討論區發文，表示兒子即將18歲，問他生日後能否立即申請公屋。

樓主在親子王國討論區以「我仔就快18，係咪一生日就可以入紙抽公屋？」為題發帖，好奇仍在學無工作的兒子是否一成年就可輪候公屋，「3、5、7、10年都好，希望叫多一飛」，增加兒子未來住屋保障。網民解釋，其子的確成年後可以單人身份輪候公屋，但非長者的單人申請，輪候時間很可能在10年以上，也難保持在入息限制內，笑言「年輕單身健全人士，要等到60歲先上到樓」、「朋友個仔18歲抽公屋，而家3x無聲氣」。

許多人留言批評港媽做法，「點解鼓勵個仔去抽公屋，而唔係鼓勵佢努力讀書買私樓？」、「你希望佢10年後仍然夠資格入息申請嗎？」、「朋友個仔18歲抽公屋，而家3x無聲氣」、「咁即係叫個仔不求上進，唔好向上流」。不少人批評她貪圖社會福利，公屋輪候機制並非鼓勵年青人「一畢業就去排公屋」，「唔怪之得啲人排咁耐，個個一夠18就申請，條隊長到呢」、「早排係唔會有咩着數，更會限制他們的資產和收入，令年青人不願爭取晉升機會」、「我只會帶阿女去睇豪宅、特色單位、獨立屋，激勵下佢發憤圖強」，又揶揄「有無諗過全家做大食懶攞埋綜援」。

有網民表示單人申請公屋可能需要輪候超過10年，質疑港媽為何不鼓勵兒子努力讀書賺錢買樓。（示意圖 /《年少日記》劇照）

部份網民認同樓主做法，認為「預先申請定都無壞」、「衰極都有間公屋住，總好過住劏房捱貴租」、「唔申請咪又好多移咗民嘅霸住間屋。申啦」。有家長提到年輕人要獨力買私樓很困難，如果成功上樓也可以綠表購買資助房屋，「點解唔畀多生路後生仔」，而且「申請咗唔一定要保持低入息㗎，第時飛黃騰達咪唔使理個申請囉」。

樓主則認為自己做法並無不妥，「唔申請咪又係畀大陸人搶晒，佢哋大陸幾職樓添，梗係申請埋啦」。

據房委會《公屋租住房屋申請須知》，「配額及計分制」下非長者一人申請的獲配屋優先次序按所得分數而定，分數愈高愈早獲編配，18歲申請者獲0分，19歲獲9分，每一歲加9分並餘此類推。申請者年屆45歲可獲一次性額外分數60分。

（親子王國）