慘！內地客來港丟失證件　列6步曲拆解點補領　分享3大貼士極實用

旅行時遺失證件，補領手續的確很麻煩！有內地網民近日於小紅書發帖，指來港時遺失證件，形容是「去香港的悲剧！！！！」，更稱是「血的教訓」，更以個人經驗詳列補領證件的6個步驟，十分實用。樓主更特別提到3大貼士，包括要準備現金、出遊前先保存身份證照片，以及因要走人工通道，故建議要提早到機場



有網民留言指外遊時亦曾遇遺失證件，慨嘆「花錢買個教訓」，亦有網民指如在港遺失物品，若是發生在的士上，尋回率極低。



樓主遺失雙程證後需往中旅社辦理臨時出入證，特別提醒拍照和列印身份證明時需以港幣現金付款。（資料圖片）

樓主早前於小紅書以標題「去香港的悲劇！」發帖，指在來港時意外遺失證件，直呼簡直是血的教訓，同時圖文並茂，附上6步攻略，溫提大家如不幸在港遺失證件，應當如何處理。帖文指出，如發現遺失物品，應第一時間找附近的警察或警署報案，警員會統計失物，其後會打印出來，樓主強調該失物表「一定要保存好」。而根據樓主的報案資料，他遺失了iPhone 13手機及雙程證。

取得失物表後，第二步是趕去中旅社的證件服務中心辦理臨時出入證，辦證的數百元能以信用卡支付；惟拍照、列印身份證明需用現金支付，同時提醒大家外遊前先保存好身份證照片，以備需要時可以複印。辦理完手續後，會提供領證時間，一般2、3天可取證，而節日假期則可能提前。根據中旅社資料，普通件收300元，3個工作天取證，加快件收450元，2個工作天取證。

第三是在相關時間親身領取臨時出入證，樓主領取地點是上環皇后大道中的中旅社證件服務港島中心。領證後第四步是盡快到灣仔告士打道入境事務處辦理「逗留條件通知書」，費用為240港元，需現金支付。樓主提醒此步驟需時較久，「需要等」。

第五，當領取「逗留條件通知書」時，入境處職員會提醒最遲離港的時間。最後，樓主溫提離港時，因需要使用人工通道過關，操作較需時，需多預一點時間提早出發，以免費時失事耽誤行程。

有網民留言分享外遊時遺失證件的經歷，有人更稱折騰了近半月才能回國。亦有人指如在香港遺失個人物品，能尋回的機率很低，特別在的士上遺失。

（小紅書）