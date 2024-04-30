姜濤生日銅鑼灣萬人空巷！廣州都有LED應援　小紅書：紅過羅湖了

今日(4月30日)是姜濤25歲生日的大日子，銅鑼灣已搖身變成姜濤灣，雖然今日是平日要返工，但銅鑼灣一樣逼爆，中午食飯時間更見萬人空巷。不少網民拍下姜濤灣的盛況並上載至社交平台，連小紅書也瘋傳姜濤灣逼爆片段。除了香港之外，有內地姜糖也在廣州搞生日應援買商場LED廣告祝偶像生日快樂，惹來內地網民熱議。



小紅書截圖

MIRROR萬人迷姜濤雖然人在新加坡，正準備5月1日在當地舉行的MIRROR世巡演唱會，但無損姜糖們對他生日應援的熱情。後援會今日除了請全民免費搭電車之外，還有５架生日應援電車在港島區行駛，金百利、黃金商場等外牆都分別有生日應擾LED廣告。此外其新歌《好得太過份》也於今日在各大音樂平台推出，後援會也在銅鑼灣勿地臣街（近時代廣場）、SOGO TV、金都商場廣告外牆等推屏幕應援，聲勢相當浩大。

不少姜糖今日都專程前往姜濤灣打卡，至中午午飯時間已萬人空巷，不少姜糖都拿著應援燈牌、公仔小姜姜和小濤濤大叫生日快樂，隔空向姜濤表達祝賀，場面震撼。有不少內地遊客也拍下人山人海的畫面並上載至小紅書，有內地網民誤以為姜濤人在現場才如此墟冚。

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姜濤在內地其實也有後援粉絲，偶像生日在廣州也有應援活動，今日在廣州天河城商場有LED生日應擾廣告，此外在當地也有CAFE讓內地姜糖們打卡。網民對姜濤生日如此震撼均感驚訝，「他終究也紅過羅湖了」、「真係年年都有今日」、「現在還有嗎? 想去圍觀一下」、「多謝賜我免費搭叮叮」，也有網民勸一般市民今日別踏足銅鑼灣，以免銅鑼灣出現人滿之患。