兒子被說不像自己　夫擬驗DNA　妻暴怒拒驗仲咁做更狂：不信我？

兒子不像自己難道另有內情？近日有人夫在網上發帖，稱妻子聽到他妹妹開玩笑說兒子不像他，竟即時暴怒跳起要拿球桿打他妹妹。眼見妻子對1句家常玩笑表現得如此不尋常，他便試探說想帶兒子驗DNA，結果妻子竟表示這是不信任的行為，甚至要挾會做出極端行為。有網民就覺得樓主妻子的反應處處透露着可疑，「喜獲『鄰』兒」、「綠光罩頂」、「案情不單純」、「有鬼，一定會去驗」。



近日有人夫發帖表示，當妻子聽到他妹妹開玩笑說兒子不像他後，竟暴怒到想拿球桿打他妹妹。（《多功能老婆》劇照）

該人夫在討論區「匿名公社」發帖訴說煩惱，稱其妹妹早前對他開玩笑說「哥，我覺得你兒子愈看愈不像你」。本是無傷大雅的玩笑話，但他妻子卻突然大發雷霆，甚至失控到想用球桿打他妹妹。最終是他攔住妻子，並讓妹妹不斷道歉才制止到衝突，「在老婆罵罵咧咧的盛怒下收場」。

事後樓主細想覺得不對勁，不懂為何妻子反應這麼大。於是他試探性放出消息說要帶兒子去驗DNA，誰知妻子知道後，直接跑到他的公司大吵大鬧，更要挾如果他去驗DNA便會做出極端行為，「還揚言只要我去驗DNA就是不相信她，對我們感情、婚姻的不信任」。為了安撫妻子，他只能保證不去驗DNA，但心中卻埋下懷疑的種子，「打心底不能理解老婆為何反應這麼大？是我想太多嗎？」。

不少網民都覺得樓主妻子反應過激，建議樓主偷偷收集兒子DNA檢驗。（《多功能老婆》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民都覺得樓主妻子反應過激，建議樓主偷偷收集兒子DNA檢驗，「有鬼，一定會去驗」、「案情不單純」、「通常愈生氣愈有鬼」、「該驗就驗，你想疑神疑鬼一輩子嗎？」。有網民嘲諷說「喜獲『鄰』兒」、「綠光罩頂」，但有網民就有其他看法，「但驗到是自己小孩，你應該也可以離婚了」、「這樣被懷疑能不生氣嗎」。

另有網民分享個人經驗，「我舅舅就是小孩長到4、5歲時，親戚們都說不像他，偷偷去驗，真的不是，然後就離婚了各走各的」、「我是女性，如果心裏沒有鬼，聽到他人說小孩不像老公，其實多半都覺得逗趣好笑，像媽媽自己不行嗎？」。

（匿名公社）