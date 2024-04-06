兒子與自己不似樣！人夫驗DNA揭真相白養15年　索40萬賠償終咁判

內地有對夫婦育有1名兒子，但隨着兒子長大，父親察覺父子長得愈來愈不像，開始懷疑兒子是否親生。就在兒子15歲時，男子終按耐不住疑心，進行DNA親子鑑定後，終確認撫養了15年的兒子竟不是親生的。面對被綠真相揭曉，他怒向兒子的親生父親索回撫養費及精神損失合共40萬人民幣（約44萬港元）賠償，最後獲判取得15萬人民幣（約16萬港元）。



王男（化名）和妻子於1991年結婚，4年後生下兒子小博，隨著兒子長大，王男漸漸發現兒子與自己不像，懷疑小博是否親生。（GettyImages）

綜合內地媒體報道，吉林一對夫妻王男（化名）和妻子於1991年結婚，4年後生下兒子小博，隨着兒子長大，王男漸漸發現兒子與自己不像，懷疑小博是否親生。

2020年，王男終忍不住疑心，進行了DNA親子鑑定，結果不出所料，父子果然沒有血緣關係，王男與妻子同年協議離婚。

後來王男得知，經司法鑑定確認，小博的生父原來是妻子的同事楊男，王男有感被妻子出賣及替他人養兒，遂向法院提出向楊男索取撫養費22.6萬人民幣（約25萬港元）及精神損失18萬人民幣（約20萬港元）。

王男有感被妻子出賣及替他人養兒，遂向法院提出索回撫養費及精神賠償。（《暖男爸爸》劇照）

一審法院審訊後，認為楊男多年來未盡父親的撫養義務，而王男則盡了父親責任，承擔了不應該承擔的撫養義務，因此遭受財物損失，身心也被傷害，最終判楊男必須支付撫養費6.8萬人民幣（約7.5萬港元）和精神損失5萬人民幣（約5.5萬港元）。

不過王男不服判決提出上訴，法院再審理後，認為王男在不知情下撫養了別人兒子，屬於詐欺性撫養，須提高賠償額，最終合計王男的撫養時間、職業收入和當地居民平均消費水準等因素，判楊男須向王男支付撫養費10萬人民幣（約11萬港元）和精神損失5萬人民幣（約5.5萬港元）。