神秘同事擁高層福利　打工仔好奇：冇人知佢平時做乜　網民猜真身

公司職位五花百門，部份崗位總令人好奇。日前有打工仔在討論區發文，表示公司內有名男高級行政助理地位超然，只知對方直屬公司主席，除上班時間彈性更享有高層待遇，打扮平平無奇但敢直呼其他高層名字，所有主管均對他很恭敬。神秘同事雖然會出席公司大小會議，但從不發言，「無乜人知佢平時做乜」，令同事們很感好奇。許多網民猜測處助理的真實身份，懷疑對方和老闆有親戚關係，「可能係老細個仔」，但有人指大公司不時有類似角色，「其實唔神秘，就係主席助手兼線眼」。



有打工仔在討論區發文，表示公司內的男高級行政助理有着截然不同的工作待遇。（示意圖 /《未生》劇照）

樓主在香港討論區以「公司神秘同事」為題發帖，提到公司內有位年約40歲的男同事，職位是「高級行政助理」，他在公司地位超然，「直接under chairman（隸屬公司主席）」、有獨立房、公司車，上時間彈性，「有時朝早唔見佢，突然下午2、3點無啦啦返嚟」。他外表卻與普通職員無異，「衣着很普通，一般老西，無戴名錶」。

樓主提到對方甚少走出房間與同事交流，「成日喺房唔知做緊乜」，公司內所有部門的WhatsApp群組都有他，「平時公司開大小會佢都會出席，但基本上佢唔講嘢的」。幸好這位同事為人友善，只是不愛說話，「佢基本上唔會與同事食飯，只會與高層lunch，有時問佢最近忙咩佢只會答『咪又係公司嘢』」。

樓主指那位神秘同事沉默寡言，但盡得公司主席的信任。（示意圖 /《未生》劇照）

人事部主管透露，該同事深得主席信任，所有主管對他很恭敬，「佢見到CEO（行政總裁）、GM（總經理）嗰啲高層，完全唔會卑躬屈膝，大家直接叫對方名」、「平時CEO秘書姐姐對我哋好寸的，對眼生喺個頭殼頂度，但對佢就好有禮」。樓主笑言大家都知行政總裁等高層的工作性質，唯獨該同事「係無乜人知佢平時做乜」，他猜平日上午對方為老闆工作，下午才回辦公室，但因為無任何人監察他，屬公認的神秘人物。

網民狂測神秘同事身份，許多人認為他是老闆親屬，「可能係老細個仔」、「私生子／近親親戚都有可能」、「好明顯係黃馬褂啦！老細個仔／親戚關係！睇路呀」。不少人認為對方實際上已是「老細級」，「打工仔邊有彈性返工㗎，只要老細先會彈性返工」，即使非親人也是親信，「呢啲係家臣，大內總管級！佢哋24小時為老細服務」。

部份網民指，其實大公司有這種角色不出奇，「簡單啲講佢係老細條針囉，專係幫老細收風𥄫實伙記，你哋公司規模肯定好大，所以有資源養佢」、「主席助理，其實唔神秘，就係主席助手兼線眼，大家一定當佢主席看待」。有留言認為一般職員當然不知道高層工作，「其實好多高層，你都唔會知佢喺房做乜嘢㗎啦，食嘢有之，打牙骹有之，上網有之，有房，你哋又點會知？」。

（香港討論區）