淚之女王的「她」成整容範本惹熱話　專家分析「千金臉」渾然天成

由金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》自開播以來討論度不斷，收視更是節節攀升，大結局的收視更是一舉超越《鬼怪》和《請回答1988》，堪稱今年最紅韓劇。劇中的大小細節成為粉絲討論的焦點，包括女主角金智媛的美貌到底有沒有加工？有媒體報導金智媛是母胎美女，而她從穿搭到外在樣貌，全都成為粉絲瘋狂仿效的目標，就是想要變成劇中同款貴氣千金。



《淚之女王》選角成功，劇情圈粉無數，觀眾感嘆「無法想像金智媛以外的人演海仁」，認為女主角洪海仁傲嬌貴氣跟複雜的內心狀態，只有金智媛能詮釋。尤其是金智媛飾演高冷的財閥千金，精緻的美貌加上仙氣又高貴的氣質，被粉絲稱為是真正的「人間富貴花」。而她出色的五官，也成為醫美界的熱門款，不少女性認為只要能Get金智媛同款的「千金鼻」，就能幫助運勢走旺。

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今年31歲的金智媛除了有過人演技之外，還因為她有一張渾然天成的「千金臉」，容易讓觀眾留下印象。醫美界分析，金智媛的臉部飽滿線條圓滑，側面看鼻子又直又挺，正面明顯的海鷗線提昇了全臉的精緻度，加上鼻子是黃金比例的中心點，坊間普遍相信這是主導富貴的關鍵。

台灣隆鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，門診上常遇到民眾拿著藝人的照片希望能做一模一樣的鼻子，或是希望鼻樑越挺、鼻頭越窄越好。但其實大部分亞洲人配上過度高挺的鼻子反而會顯得突兀，明星同款鼻也不見得一定適合自己，於是民眾會擔憂不知道術後的模樣，深怕做完會後悔。

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邱浚彥坦言：「光用言語說明，民眾可能還是無法完全了解，因此，Vectra微擬3D影像模擬系統就可以做為很重要的溝通管道。利用3D影像模擬，醫師可先向患者說明鼻子可以怎麼調整、怎樣的鼻型才適合自己，對患者來說，若能預先模擬出術後大致成果，可以避免醫療糾紛，降低期望值落差。」

邱浚彥解釋，目前常見的隆鼻植入物有很多種類，安全性跟風險都不同，每種材質都有自己的優缺點，需要評估每個人的狀況。使用自體肋骨隆鼻是目前很熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條。且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，不要過度清潔鼻孔，以及不要讓鼻子的傷口碰到生水，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

邱浚彥提醒，整鼻不是無止境的追求高挺，適合自己五官比例的鼻型才是「完美」。每個人體質不同，五官比例也不同，專業的醫師都會為患者評估，適合施作哪種手術，挑選有經驗、口碑良好的醫師也很重要，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

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