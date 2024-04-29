超狂美國爸爸「買咗間舊校舍改造成豪宅」自帶體育館 教室變這樣
撰文：聯合新聞網
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美國田納西州一家人異想天開，買下廢棄舊校舍改造成住家，甚至因為教室太多且空間太大，還能開放租給其他人。
不過特別的改造計畫並不是人人都認同，有不少網友就覺得住在廢棄校舍太可怕，認為學校裡絕對鬧鬼。
點圖放大看看女兒莎拉分享的新居外觀及內部照片：
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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，柯林斯（Jason Collis）和妻子在2021年時買下一間荒廢的學校，把校舍改造成住家。
達克陶恩學校（Ducktown School）前身是金希初等學院（Kimsey Junior College），建於1933年。學校在2006年廢棄，這段時間學校就是放在原地荒廢。
柯林斯自己從幼稚園到七年級都讀金希初等學院，他說自己捨不得看學校消失，於是決定跟太太把校舍買下，改造成自己的豪宅。
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雖然體育館、禮堂、走廊、儲物櫃等空間都沒有受損，不過整個改造的工程依然十分浩大。牆壁的油漆都斑駁的很嚴重，地板和牆壁也有多處破損。
經過一段時間改造以後，一家人現在終於住進了校舍。柯林斯的女兒莎拉（Sarah）近期在TikTok上分享影片，可以看見她的房間就是舊教室改造而成的。房間裡地板已經重新鋪過，牆壁也重新油漆，看起來十分舒適。
雖然有滿多網友認為住在校舍是很特別的體驗，但還是有很多人覺得住廢棄校舍實在太可怕。有網友就說光是看照片就覺得毛骨悚然，也有人認為學校很有可能鬧鬼，實在不敢住進去。
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