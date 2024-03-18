巴士大媽大叔大聲播片騷擾全車　港女播大悲咒反擊　結局爽爆全網

乘搭巴士不要做「自私精」！有港女於網上西環群組發文表示，乘搭巴士時，前面座位1對夫妻竟打開手機喇叭大聲播放影片，音量大得騷擾其他乘客，令她相當不滿。樓主於是把手機伸前在2人中間位置播放「大悲咒」，結果成功令2人將手機「收聲」，事後形容「播大悲咒真係好work」。

帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「大悲咒果然降魔伏妖！」、「呢招有趣」、「最憎啲人咁自私！」。樓主之後上載照片更新事件後續，笑言「而家聽完佛經，（2人）瞓咗覺了」。



乘搭巴士不要做「自私精」！（運輸署影片截圖）

該港女周日（3月17日）於Facebook群組「西環變幻時」上載相片，指她乘搭巴士時，前面座位「兩公婆」1人手持1部電話，均打開手機喇叭大聲地看抖音影片，騷擾其他乘客。

樓主乘搭巴士時，前面座位「兩公婆」1人手持1部電話，打開手機喇叭大聲地看抖音影片。（Facebook群組「西環變幻時」）

從相片見到，當時樓主坐在巴士上層左方座位，前面坐有1男1女，正專注看手機。樓主對2人大聲播片行為感到不滿，忽發奇想把自己電話伸到2人中間扶手位位置，播放「大悲咒」，成功令2人收聲，直指「真係好work！即刻收咗X」，又寄語「就算最後徒勞無功，也不選擇無動於中」。

帖文引來網民熱議，大讚樓主「好波」，「呢招有趣」、「支持樓主，樓主醒！」、「大悲咒果然降魔伏妖！」、「等小弟下次試下先」。也有不少網民感嘆，「有時坐巴士都係想自己靜靜地休息下，真係好討厭」、「最憎啲咁自私嘅人」、「大聲到人都躁晒，真係自私格衰嘅人到處都有」。

樓主回覆網民留言時，上載相片更新事件後續，見到前面1男1女已收起手機，樓主則笑言「而家聽完佛經，（2人）瞓咗覺了」。