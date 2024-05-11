內地老婦搭地鐵未獲讓座！疑強坐後生女身上　怒嗆：你活不到80歲

地鐵讓座爭議再現！內地日前有女生和友人放學時，搭乘地鐵回家，中途見有乘客下車，3人便坐到座位上，不料1位老人突然蹦出來，指責她們年輕人不會讓座，還跟她搶位子，伸手撥開其中1位女生，疑似直接坐到對方身上，讓當事人既不忿又無奈。她事後指，她們坐的位置並非愛心座（即關愛座），當時亦沒有看到老人，但對方走過來便開始動怒，不但要拿身份證證明自己80歲，即使她們退讓到對面座位，老人還是指手畫腳，繼續出言辱罵「你80歲都活不到」。



片段曝光惹來網民關注，不少留言都批評老人「無恥」，「禮讓是美德，但要求禮讓不是」、「這麼有精氣神的老人，還需要被讓座？」；惟有人覺得無論什麼情況，年輕人讓座予老人都是應該的，「不管人家心好心壞，讓座總是沒錯」。



內地有老人搭地鐵未獲後生女讓座，出言辱罵對方「你80歲都活不到」。（微博影片截圖）

內地微博日前瘋傳影片，事發於5月6日，江蘇省南京市地鐵有老人未獲年輕人讓座，疑直接坐到對方身上，繼而出言辱罵。片段所見，最初該名老人站在車廂中間，單手緊握扶手，另1隻手則插進褲袋，開始指責女生們「你們才20幾歲」，眼見她們不為所動，忍不住撥開其中1位女生，「過來，我往中間坐」，疑直接坐到女生身上。其中1位女生覺得對方無理，質問老人幹什麼，對方指「我稍微差了一點，你們就搶到我（座位）」，又想要拿出身份證，以證明自己年滿80歲，斥責事主一行人和她搶座位，「你們這些外地人不懂規矩」。

之後畫面可見，事主和友人為免衝突，已離開原先座位，坐到老人對面位置，但對方仍然不依不撓，指自己做法正確，大聲喝罵「既然沒有公德心，那我就要搶座位，就要攆你們走」，又辱罵「你80歲都活不到」。此時旁邊1名男乘客拍拍老人肩膊，稱「現在已經有位置坐，就算了」，企圖勸告對方冷靜，但老人還是繼續指手畫腳，片段就此告終。

被辱罵女生向內媒表示，當時地鐵上坐滿乘客，她和友人本來是站着，只是前方座椅3個乘客下車後，她們才理所當然坐下。她們所坐的位置根本不是愛心座，而且那時並沒有看到該老人，對老人突然過來指責她們跟她搶座位，以及「直接坐到我身上」大感無奈。她沒料到和友人退讓後，老人仍對她們進行言語攻擊，故感嘆「以為這種事只會在網路上看到」，沒曾想會發生到她身上。

事件引來網民熱議，不少人都批評涉事老人「倚老賣老」，「為老不尊」、「禮讓是美德，但要求禮讓不是」、「要是看到老人我就會讓，但是如果老人家逼我讓，我堅決不讓」、「身體素質比我們打工人都強」、「這麼有精氣神的老人，還需要被讓座？」，有人就覺得她是欺負年輕小女孩，「他肯定不敢坐男的身上」。

亦有網民留意到老人坐着的座位正是愛心座，質疑事主說法、「她還說老太太坐她腿上，但看影片拍攝角度，很明顯人家只是擠在她和她朋友之間，最多腿碰到腿」。有人就為事主澄清，「視角好像是愛心專座旁邊的位置。愛心專座有位置了，老太太就坐到對面愛心專座了，開始爭的好像不是愛心專座」。另有人覺得無論對錯，年輕人就該讓座予老人，「不管人家心好心壞，讓座總是沒錯的」、「80歲不管身體好不好，無病無痛的年輕人都應該讓座」。

（微博）