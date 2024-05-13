外傭拍自慰片傳老公與2男子　人妻呻：還偷我內褲　更狂細節曝光

誤聘超狂奇葩外傭，這位女僱主太倒霉了！馬來西亞1名華裔人妻近日於個人facebook帳戶發帖，連環控訴家中的印尼外傭種種離譜超狂行為，包括通宵向丈夫（外傭自己老公）及另外2名男子互傳自慰性愛片段、工作態度懶散、食量大和不愛惜廚具，更揭發外傭偷竊她的物品，包括唇膏、香水，甚至內褲等，形容「不貴的不用，真係叻女」。事件被揭發後，外傭向男僱主求饒稱希望留下，但轉頭又向人妻稱想離開，最終有1名男子上門接應，「走佬」無回頭。



馬來西亞1名人妻控訴家中的印尼外傭離譜行為，包括通宵與丈夫及另外2名男子互傳自慰性愛片段及偷竊等。（facebook圖片）

該名馬來西亞人妻在facebook連發4個「千字文」帖子，控訴其聘請的印尼外傭，列出多宗超狂惡行。人妻透露，該名外傭數月前入職，最初顯得十分規矩，不敢提出任何請求，而她亦本着良心，經常對外傭嘘寒問暖，當時還以為遇到「神仙kakak（神仙姐姐）」。沒料到外傭不久即露出本性，非但變得懶散，會經常躺在梳化休息、看戲，或甚曾偷偷在主人床睡覺。

人妻還以為遇到「神仙kakak（神仙姐姐）」，沒料到外傭不久即露出本性，非但變得懶散，會經常躺在梳化休息、看戲，或甚曾偷偷在主人床睡覺。（facebook圖片）

人妻續指，後來外傭擁有手機後行為變本加厲，留意到她經常徹夜房間內玩手機，更會唱歌和跳舞，當她向外傭表達不滿時，對方卻反駁自己早已入睡。人妻最終選擇沒收外傭手機，因出於好奇心而檢查手機，竟發現外傭原來經常在房間拍攝自慰短片，並發送給自己的丈夫，更與另外2名不知名男子互傳性愛短片。

此外，外傭擁有個人社交帳戶，人妻查看當中相片時，見到屬於自己的私人物品，包括髮箍、太陽眼鏡、唇膏和髮夾，更曾偷用其昂貴的面膜。人妻於是與外傭對質，當求檢查外傭的行李箱時，竟發現箱內藏有屬於她的耳環、香水、唇膏、內褲等物品，而且都屬於貴價貨。外傭起初否認偷竊，惟人妻坦言不會認錯屬於自己的物品，而在男僱主逼問下，外傭才坦承惡行並求饒，又聲稱想繼續留下工作。

人妻表示，在老公要求下，外傭同意被禁止使用手機，雙方終平息事件。沒料到當人妻的老公出門後，外傭竟哭求想離開，並指有人會來接她，而未久便有1名男子與她一同離開。

人妻又指，自外傭到來，家中的食材庫存迅速被清空，她曾觀察外傭用膳，發現其食量驚人，一餐可吃2包麵及添加大量肉丸，可謂食量驚人，「忘了說，我女傭來半年胖了15kg左右」；又指印尼人習慣每早會喝一杯白糖水，致短短1個月便消耗了全家半年的白糖用量。人妻表示，因見外傭脾氣好、照顧孩子有耐心，故選擇一直包容，沒料背後原來有更多離譜惡行。

最後，人妻更斥該外傭格外浪費，會掉棄還剩三分一份量的牙膏，又隨意更換新牙刷等；更不會珍惜電器及爐具，會用金屬廚具刮易潔鑊、以及弄壞家中不少昂貴家具。

經此一役後，人妻分享從事件得到教訓，就是「當女傭來到你家的第一天，務必設好一切規矩和時間表」，又指有朋友曾教路，叫她給女傭一周的食物，說明「食完就無」以控制分量，但他沒有照辦，故他認為，「還有一點最重要的是，絕對不能跟他們將心比心，也不可以同情女傭，因為這將會是一場災難的開始」。

（綜合）