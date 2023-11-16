頭蝨｜外傭姐姐入屋驚揭全頭蝨！港媽怒炒告中介：仲生勾勾跳出嚟

近日床蝨問題引起市民擔心，驚牠們落地生根就後患無窮。其實除了床蝨之外，頭蝨也一樣得人驚。近日有港媽就在社交平台發文，指新招聘回來的外傭姐姐竟滿頭都是頭蝨，令她生氣不已！



有港媽日前在香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)Fb群組發文，指她在上水透過一間中介公司聘請外傭姐姐。她表示事前已要求中介睇清楚外傭有沒有蝨，當時中介表示沒有，怎料入屋後她發現外傭姐姐滿頭都是頭蝨，「仲惹埋俾我另一個工人」。

樓主表示已經帶外傭姐姐去睇醫生，惟倒了3支藥水都殺不死，「仲生勾勾跳出黎」，令她氣急敗壞，最終勸對方辭職，怒轟「15000蚊（中介費）用咗2星期咋」，更指已入稟小額錢債審裁處狀告中介，「還我一個公道」，文中更附上三張外傭姐姐的頭髪相，相片中可見有一粒粒白色的小粒痴在頭髪上。

《BB來了》劇照

不少網民對樓主的遭遇感驚訝及恐怖，「好微細，好易誤會係頭皮」、「Body check 可唔可以 check 埋頭蝨架？」，樓主在留言區回覆網民指，以往曾請過一個外傭姐姐成頭有幾百粒蝨蛋，最後更惹到她和女兒，今次坦言無法讓姐姐繼續，「晚晚瞓唔到，捉蝨捉到2am 大佬」。

根據衞生防護中心的資料，頭蝨 (Pediculus humanus capitis) 是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲（最長約三毫米），常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮。最常見的病徵為頭皮發癢。

網上圖片

頭蝨可在患者髮根發現頭蝨卵，一般為白或黄色，呈橢圓形，並緊附在髮幹上。由於頭蝨只會爬行，故主要傳播途徑是透過頭部與頭部接觸，與患者共用梳子、帽子或頭飾等個人物品而受感染則較為罕見。

頭蝨稚蟲和成蟲須要吸食人類的血液維生。成蟲一般能活上30天，一旦離開人體後，會在兩天內死亡。治理方法應按醫生處方，使用藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨，並使用密齒梳子清除頭蝨及蟲卵。患者曾使用的梳子和髮刷則可經浸泡熱水（至少 54°C）5-10 分鐘消毒，並至少54℃的熱水清洗並以高溫烘乾患者在開始接受治療前2天內曾使用的衣物、被單及其他個人物品，才可把蝨子和蟲卵殺死。