坎坷女泰山｜遭綁架丟到叢林獲猴子撫養長大 被人發現即賣去妓院
撰文：聯合新聞網
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英國一名73歲婦人瑪莉娜（Marina Chapman）童年時期因為遭到綁架，曾被遺棄在南美洲哥倫比亞的叢林，後來被猴子撫養長大。
直到獵人發現她後又被賣到妓院，但因為她行為太過野蠻被趕出門，所幸她找到女傭工作後遇見另一半並結婚誕下二女，瑪莉娜血液中甚至驗得出叢林特有的疾病。
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根據鏡報指出，瑪莉娜聲稱她是被卷尾猴帶大的，因此也從牠們那裡學到了如何在叢林中盪來盪去，吃堅果、漿果為食的樣子也像，或是撿掉落的香蕉吃，在水坑裡喝水，甚至連睡覺時也可以睡在樹幹洞穴裡。
在瑪麗娜曾出書分享的內容中，敘述她其實是被人口販子綁架，直到被獵人發現後又被賣到妓院，等到她找到女傭的工作後才跟先生結婚誕下女兒，喬安娜與凡尼莎。
凡尼莎說，媽媽會發出猴子的叫聲也會學猴子爬樹，連下課去接她放學，也會在樹上吹口哨向她招手。
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不過許多人得知瑪麗娜的故事後覺得可信度低，認為是她編造的，或其實是童年創傷造成，但凡妮莎說如果是假的，媽媽的血液中怎麼可能驗得出叢林中特有的疾病？
凡尼莎似乎也遺傳到和媽媽一樣，熱愛自然的基因，某次她造訪哥倫比亞被叢林包圍的小鎮明卡（Minca），突然莫名地愛上這裡，不再眷戀原本的都市，而且還蓋了一個小屋開始了叢林生活，只是她比較幸運，有了網路也不用到處吃堅果。
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