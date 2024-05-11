婆媳│奶奶逼母親節只能跟她過　爆更離譜要求　人妻怒斥：有病！

婚後遇上霸道奶奶的確令人頭痛！近日有台灣人妻在網上發帖大呻，表示婚後受奶奶頗多制肘，不但要求她母親節只能留在夫家為其慶祝，甚至她與娘家「保持距離」，指母親節僅需打電話給娘家問候一聲即可。樓主對於奶奶的要求感難以接受，並發帖怒斥奶奶「有病」。



台灣有人妻發帖，表示奶奶要求她與娘家保持距離，更被迫留在夫家與奶奶過母親節。（《BB來了》劇照）

該名台灣人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖訴苦，大談婆媳關係問題。示婚後受奶奶約束頗多，例如為免因稱謂引起混亂，規定只能叫奶奶做「媽媽」，娘家的媽媽只可「母親」，甚至母親節必須與夫家過，且只能替她慶祝。

而是次母親節奶奶又指明要蛋糕及到餐廳慶祝，並且只允許人妻向娘家母親簡單問候，「自己的母親那邊，就打個電話問候一下就好」。而最令人妻傻眼的是，奶奶還要求她與娘家保持距離，「還說嫁人了，要跟原生家庭保持距離」。人妻氣極嘲諷奶奶「有病」，發帖問「該幫婆婆（奶奶）掛哪一科？」。

人妻對於奶奶的諸多要求感到難以接受。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民批評樓主的奶奶，「叫你老公把他媽領走，真的有病」、「你的婆婆（奶奶）又沒有生妳，又沒有養育妳、扶養你長大，太抬高自己的身份了」。

另外有網民就突破盲點，建議樓主今年光明正大回娘家與媽媽慶祝母親節，「既然她說娘家媽媽只能稱呼『母親』，那母親節跟娘家媽媽過才對啊，她跟自己兒子過母親節沒問題」、「母親節應該要幫『母親』過吧？她自打臉」。

（綜合）