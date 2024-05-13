85歲輪椅婆婆與外傭截的士　45分鐘都無車肯載　終靠好心人咁幫忙

的士拒載爭議不斷，日前有港男氣極發帖，稱其坐輪椅的85歲外婆日前與外傭在街上，截了45分鐘的士仍無車肯接載，經過的10多輛的士均直接駛走。後來有好心的燒味師傅出手幫助，才終於成功找到的士接載。惟港男不滿有的士司機「見到輪椅就話交更又話唔識路」，冷漠對待行動不便的長者，故鬧爆他們是「垃圾」。有網民表示有類似經歷，「我都試過帶住老人家，會行會走、冇輪椅，九龍去上環，個個星期都被幾架車拒載」；但亦有人指的士司機有難處，「有啲司機唔肯載，可能本身自己年紀大冇力協助上落輪椅，另一個原因可能怕整親乘客」。



有港男發帖稱其85歲的外婆需坐輪椅出行，日前與外傭在街上截了45分鐘的士均不成功，經過的10多輛的士均直接駛走。（《淪落人》電影劇照）

該名港男在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖大鬧的士行業的工作態度，稱其85歲、坐輪椅的外婆日前與外傭在北角截的士去啟德，然而多架的士直接駛走，她們等了45分鐘也未有的士願意接載，「推住架輪椅足足等咗45分鐘的士，10幾架車扮睇唔到」。

幸好附近某間燒臘店的師傅「睇唔過眼」，於是走到街邊假裝是他截的士，成功截到首架的士。不過，的士司機看了眼坐在輪椅上的樓主外婆後，就藉詞不能接載，「見到輪椅就話交更又話唔識路」。好心的燒味師傅再次幫助樓主外婆截的士，最後終於成功找到的士接載。

樓主指外婆當日支付車費150元，但未有說明收費明細，未知是否包括附加費及小費。另外，樓主對於多輛的士對其外婆視若無睹甚是不滿，狠批司機是「垃圾」，「唔好扮樹大有枯枝，唔好扮清泉」。

港男不滿有的士司機「見到輪椅就話交更又話唔識路」，冷漠對待行動不便的長者。（《降魔的》劇照）

帖文引起網民熱議，有部份網民提出質疑，懷疑樓主造假，「150蚊order（訂單）點會冇人做？請重作，謝謝！」，而樓主就反駁「你見到人截車就知道幾錢？」。也有網民安撫樓主情緒，勸他不要激動，樓主則解釋平日遇上的士不過海也願意理解，但是次事件影響到年老的外婆就難以冷靜，「大家返工都係想搵多啲錢，你唔得就下架，但見到啲阿婆都集體直行直過，要幾磨滅咗個人性」。

有網民分享類似的個人經歷，並支持樓主，「我都試過帶住老人家，會行會走、冇輪椅，九龍去上環，個個星期都被幾架車拒載」、「唔好次次話人老作」、「未上車，司機不會知道目的地，只靠估，或根本唔想接輪椅客」。有人就提及的士司機的難處，並建議樓主日後考慮幫外婆預約輪椅專用的士，「有啲司機唔肯載，可能本身自己年紀大冇力協助上落輪椅，另一個原因可能怕整親乘客」、「輪椅的士有得預約，舒舒服服夠鐘推落樓就有車啦」。

（Facebook）