無禮大媽搭的士　命令司機用微信支付及人民幣　的哥1句回敬獲讚

消費者當然可以有要求，但都要保持禮貌。有的士司機在網上表示，日前接載一家人前往酒店，但對方態度很差，其中一名大媽到埗後立即取出手機，「命令」司機使用微信支付，甚至認為香港已經回歸，所以司機一定要使用微信支付及要收人民幣。司機不滿對方態度，於是和對方理論，反問「你哋嚟香港要唔要簽證？」，司機甚至揚言報警，酒店職員見狀調停，最後該家庭取出200港元支付車資。



網民紛紛留言「態度好可以配合，態度唔好就報警處理」、「啱呀，對啲冇禮貌嘅人唔使咁客氣」、「一句簽證KO」。



該家庭抵達目的地，其中一名大媽隨即取出手機，無禮命令樓主使用微信支付收取其車資，甚至稱香港已經回歸，因此樓主必須使用微信支付和收取人民幣。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，自己有不同電子支付方式，過往接載過內地乘客，不介意收取人民幣，反正都是1兌1結算，一直都相安無事。

但近日樓主接載一家人前往某酒店門口，抵達目的地後，其中一名大媽隨即取出手機，無禮命令樓主使用微信支付收取車資，稱香港已經回歸，樓主必須使用微信支付和收取人民幣。樓主不滿對方能度，即場反駁「你哋嚟香港要唔要簽證？」，同行家人手抱幼童用手機拍攝樓主。樓主揚言要報警求助，最後經酒店職員調停後，對方取出200港元支付車資。

樓主不滿對方態度，即場「你哋嚟香港要唔要簽證？」。（《降魔的》電視劇照）

樓主批評對方態度惡劣，「本身都諗住收，但好似大晒咁，係命令我一定要收微信支付」、「態度可唔可以好啲呀？」，大部份網民支持樓主，「車佢入差館」、「支持你同佢玩嘢」、「最乞人憎就係呢啲人，自以為是」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）