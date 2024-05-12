柳州螺螄粉有官方英文名　為方便出口連加臭加辣、麻辣等都有翻譯

柳州市市場監管局近日批准發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯本規範》並正式實施。柳州螺螄粉有了統一的英文名「Liuzhou Luosifen」，而「加臭加辣」、「麻辣」等特色風味，也有了翻譯，為相關企業在對外出口時提供參考。



據《紅星新聞》報導，近日，由柳州市外事辦和市商務局牽頭，廣西科技大學、柳州職業技術學院等高校，以及柳州螺螄粉生產企業等相關單位，共同參與制定的《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯本規範》，經市市場監管局批准發布並正式實施。

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柳州職業技術學院柳州螺螄粉產業學院教師譚旻表示，此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數採用意譯，不能準確表達螺螄粉的內涵，「這次直譯為『Luosifen』，一是為了避免預包裝柳州螺螄粉出口時，被誤認為是蝸牛等製品，減少不必要的誤會；二是為推廣螺螄粉美食文化，準確傳遞柳州特色地方美食的含義，樹立柳州螺螄粉品牌形象。」

另外，標準的編制小組在翻譯「麻辣味」時，經過多方研討，最終借鑒了川菜口味的翻譯後定為「Mala」。

報導指出，2015年，在《柳州螺螄粉地方標準》、《預包裝柳州螺螄粉地方標準》的第三次修正稿中，規定了螺螄粉的官方英文名「river snail rice noodle」，snail是蝸牛，但吃的不是蝸牛，是在水裡長的田螺，所以前面加了river，「rice noodle」泛指各類粉。

此外，螺螄粉在海外的受歡迎程度也毫不遜色。2023年，柳州螺螄粉出口持續保持良好勢頭，遠銷全球20多個國家和地區，全年實現螺螄粉出口3167.1噸，年比增加19.4%；出口貨值8727.2萬元（人民幣），年增28.5%。

相關貼文掀起網友兩派討論，一派人認為，「中文的專有名稱，英文名都該拼音或音譯」、「超好記，中國人一看就懂」。也有人指出，「哈哈哈，確定這是英文名嗎？不就是拼音嗎」、「為了出口，用音譯幹嘛」、「叫什麼都是為了溝通，別搞外國人都不知道的稱呼」。

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