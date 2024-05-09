「全球最性感運動員」Alica Schmidt出戰巴黎奧運　700萬粉絲應援

距離巴黎奧運僅剩79天，仍有許多運動員還在為取得參賽資格而努力。



不過對有「全球最性感運動員」之稱的德國田徑女將施密特（Alica Schmidt）來說是開心的，她表示迫不及待想出戰巴黎奧運4X400混合接力項目。

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光在IG就擁有500多萬粉絲支持，抖音也有超過200萬關注者。

25歲的網紅田徑正妹施密特早在2017年，就已憑借顏值而在全球爆紅，當年歐洲U20歲田徑錦標賽她首次代表德國參加4X400公尺接力賽，助隊摘銀一夜成名，多家歐美媒體都封她為「全球最性感的田徑運動員」。

但走紅後，施密特卻苦於個人生活被打擾，媒體不斷跟蹤拍攝使她失去隱私，然而她仍努力不懈，在世錦賽曾進過8強，歐錦賽上也得過第2，東京奧運時她擔任德國女子4X400接力替補，但最終沒出場，這次巴黎奧運成為她證明自己的機會。

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但儘管已是超人氣網紅，施密特年初受訪時卻透露她的主要收入來自德國體育基金會的訓練費，每月僅600英鎊（約5,859港元）。

她承認對大多數德國田徑選手來說很難藉此謀生，「我無法靠比賽收入維持生活，因為多數比賽我需要負擔交通報名和住宿費用，大多數人都兼職經營第2個收入來源，甚至做些其他工作」。

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