呢啲全部都係「大陸用語」？台網友驚悉好多當地用詞已被悄悄取代

網路時代下，隨著抖音、小紅書崛起，不少中國大陸用語傳入台灣，許多台灣年輕世代的用字遣詞也逐漸受到影響。



近日就有一名網友分享一張兩岸用語對照圖，震驚發現「閨密」和「顏值」居然都是大陸用語，照台灣的講法應該是「姊妹淘」和「容貌」，引起熱烈討論。

還有「網紅、激活、高清」等都非台灣原本叫法 點圖放大看看網上熱傳的「兩岸用語對照圖」：

+ 3

原PO在PTT發文表示，他在網路上看到一張兩岸用語對照表，發現生活中常聽到的「閨密」和「顏值」，居然都是大陸用語。

「閨密的台灣用法應該要講姊妹淘，顏值也可以用容貌代替」，連許多網友常說的「在線等」，以及「走心、高清、吃貨」等詞彙，也都非台灣用詞，令他感到十分震撼。

【延伸閱讀】2024台灣潮語逐個數 破防、觸爛、M3係咩意思？「笑死」已過氣（點圖放大瀏覽）：

+ 12

貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示：

「網紅也是中國來的，台灣好像沒詞替代」

「姊妹淘是45歲以上才用的」

「閨密聽十幾年了，姊妹淘現在反而沒人用」

「顏值真的是，以前台灣沒有這個詞」

「不過顏值這個詞真的不錯，直接把看臉打分數這個行為具象化了」

【延伸閱讀】吃瓜係咩意思？中國網絡潮語背後有段故「吃瓜」係食西瓜定瓜子？「笑死」已過氣（點圖放大瀏覽）：

+ 5

有網友指出，其實「顏值」是從日文「顏面偏差值」來的，大約10年前在微博開始興起。

而「閨密」則是從「閨中密友」演變而來，台灣人過去頂多簡稱為「閨密」，生活中就是用「姊妹淘」，近年來受到大陸用語影響，才紛紛開始使用「閨密」一詞。

也有人認為，網路時代之下，不少用字遣詞本來就會混著使用，「聽得懂就好」、「其實語言本來就互相影響」、「有些講法台灣本來就都會用」、「少用不代表就是大陸用語吧」。

延伸閱讀：

他見家樂福水果區1服務快速又衛生 眾人一致大讚：給設計者滿分

蚊子擾清夢…開燈不見影氣死人！網教一招必現蹤：靠手機就行

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】