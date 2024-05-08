不是露胸！台灣女友「愛露這3部位」惹怒另一半　網民：什麼年代

情侶交往價值觀相近很重要。



一位女網友表示，自己平時穿著自覺不會太露，但仍會被男友碎碎念太暴露，令她覺得無奈。

點圖放大看原文全文、相關照片及網民意見：

+ 16

一位女網友日前在「Dcard感情板」以「男生可以接受女朋友穿多露」發文，表示自己穿衣風格不會喜歡露胸，較喜歡露肩頸、腰、腿，自認這類型打扮並不算太暴露，但男友每每都仍會碎念穿得太露。

原PO也貼出數張自己看見的穿搭範例，就是短裙、短褲之類，上身是短版上衣露出小腹，或是一字領服飾，露出肩頸線條，但都會被男友嫌太露，不解「這種穿搭很誇張嗎？」，也想知道其他男友如何看待女友的穿搭？

【同場加映】日本情色女網紅再惹話題 新影片「露1身體部位」喪吸逾250萬點擊（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

貼文曝光引發討論，有男性網友留言：

「我也會管女友的穿搭，尤其是比較短的短褲或是裙子」

「不能穿短版，一字肩小背心都不行」

「短褲、短裙都要過膝」

「沒辦法，不好好顧一下就被偷走了怎辦」

「我會管穿太醜，不會管穿太露」

【同場加映】「真空鬆身小背心」辣妹同米奇合照險露點 影片瘋傳驚人身份曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

更多人表示：

「這不是正常穿搭嗎」

「什麼年代了還在管」

「男友沒資格管女友要穿什麼」

「還這麼封閉喔，清朝？你可以穿便袍出去啊」

「女生的穿著是她的自由，有什麼好管的？父權主義作祟是嗎？」

「不會管，我自己也很愛看，重點是她很愛美」

「青春一輩子就短短幾年，既然愛漂亮是天性就給她穿吧」

還有男生建議，和女友出門時男生可以穿一件外搭的襯衫，在坐下時可以讓女友蓋一下，上下樓梯時，可以站在女友身後，幫忙遮擋，既可避免女友走光的疑慮，又能表現出男性的紳士風度。

延伸閱讀：

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她母親節招待媽媽去小琉球玩 兄弟竟怒嗆「自私」：那我們勒？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】