不是露胸！台灣女友「愛露這3部位」惹怒另一半 網民：什麼年代
撰文：聯合新聞網
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情侶交往價值觀相近很重要。
一位女網友表示，自己平時穿著自覺不會太露，但仍會被男友碎碎念太暴露，令她覺得無奈。
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一位女網友日前在「Dcard感情板」以「男生可以接受女朋友穿多露」發文，表示自己穿衣風格不會喜歡露胸，較喜歡露肩頸、腰、腿，自認這類型打扮並不算太暴露，但男友每每都仍會碎念穿得太露。
原PO也貼出數張自己看見的穿搭範例，就是短裙、短褲之類，上身是短版上衣露出小腹，或是一字領服飾，露出肩頸線條，但都會被男友嫌太露，不解「這種穿搭很誇張嗎？」，也想知道其他男友如何看待女友的穿搭？
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貼文曝光引發討論，有男性網友留言：
「我也會管女友的穿搭，尤其是比較短的短褲或是裙子」
「不能穿短版，一字肩小背心都不行」
「短褲、短裙都要過膝」
「沒辦法，不好好顧一下就被偷走了怎辦」
「我會管穿太醜，不會管穿太露」
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更多人表示：
「這不是正常穿搭嗎」
「什麼年代了還在管」
「男友沒資格管女友要穿什麼」
「還這麼封閉喔，清朝？你可以穿便袍出去啊」
「女生的穿著是她的自由，有什麼好管的？父權主義作祟是嗎？」
「不會管，我自己也很愛看，重點是她很愛美」
「青春一輩子就短短幾年，既然愛漂亮是天性就給她穿吧」
還有男生建議，和女友出門時男生可以穿一件外搭的襯衫，在坐下時可以讓女友蓋一下，上下樓梯時，可以站在女友身後，幫忙遮擋，既可避免女友走光的疑慮，又能表現出男性的紳士風度。
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