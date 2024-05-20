打工女搭港鐵爭取時間休息　屢遭大媽撞醒　下車前1招反擊絕了

上班族乘搭公共交通工具返工，當然爭取時間休息。1名女子在小紅書表示，清晨乘搭港鐵返工，由於感到疲倦，因而坐下休息，但旁邊站着1位大媽，其背囊隨列車晃動，不時打中樓主頭部，即使她好言提醒，大媽依然無動於中。樓主在即將下車之際，不想其座位被大媽霸佔，於是叫另1位站立的中年男子走近，然後讓座給對方，大媽見狀怒瞪樓主，但她瀟灑反駁「瞪我（小紅書女）也沒用，站着吧你（大媽）」。網民紛紛笑言「幹得漂亮」、「太爽了吧，真棒」、「讓座看心情，杜絕道德綁架」。



樓主早上乘搭港鐵返工，其間感到疲倦，所以坐下休息，但旁邊站着1位大媽，對方背囊隨列車晃動一直打中樓主頭部，即使她好言提醒，但大媽沒有移開背囊。（示意圖/資料圖片）

樓主在小紅書以「我在地鐵故意不讓座」為題發文，指有一日早上如常乘搭港鐵返工，「很睏準備睡一會」，但旁邊有1位大媽站立，對方背囊隨列車晃動一直打中其頭部，令她無法入睡，樓主因而提醒大媽，但對方我行我素，沒有移開背囊。

即將下車之際，樓主觀察四周，大媽距離其座位最近，換言之，只要她離座下車，大媽就可以立即霸位，所以樓主輕拍附近1名小男孩，希望他幫手叫其旁邊1位站着的叔叔，然後她示意叔叔過來，她才起身讓座給叔叔坐下。

樓主下車前將座位讓給其他人，大媽因而繼續站立，樓主完美反擊，在網上開心分享是次經歷。（示意圖/Getty Images）

大媽見到樓主讓座給其他人，於是怒瞪樓主，樓主隨即表示「瞪我（樓主）也沒用，站着吧你（大媽）」，然後施施然下車。

網民大讚「笑死我了」、「好爽」、「你這是故意讓座給叔叔！ 哈哈哈」、「做得好」，亦有人分享自己類似經歷。

（小紅書）