狂！寡婦奶奶帶人夫回家淫亂　新抱與叔仔亂倫反擊誕子　結局更爆

這種寡婦奶奶淫亂、人妻與叔仔亂倫的家庭，真是毀人三觀！早前台灣有兩性作家在節目中分享了1個淫亂家庭故事，她指認識1名年輕時喪夫的女子，2名兒子已經成年，長子更已結婚及育有2名女兒，連同未婚弟弟，三代同堂住在一起。已做人嫲嫲的奶奶當算年輕，故會四出找男友，惟對象幾乎都是人夫，關係相當淫亂。

其後奶奶的長子因犯事入獄，她便會趁孫女不在家，經常邀人夫男友到家親熱，更因動靜太大令媳婦及幼子感煩惱，2人竟亂倫反擊，而媳婦更懷有叔仔骨肉，其後更爆發婆媳大亂鬥。最後當長子出獄回家，面對太太懷了弟弟孩子的局面，1個決定終於平息亂局，結局更人譁然！



早前台灣有兩性作家在節目中分享了離奇狂亂的家庭故事。示意圖，非涉事人士。（Getty Images）

台灣兩性作家廖輝英早前於《新聞挖挖哇》分享這個淫亂家庭故事，指她有聽說過有一段極為瘋狂離奇的婆媳關係。她有1名朋友叫阿美（化名），婚後育有2名兒子，惟早年喪偶，未到40歲便守寡。其後長子成年結婚，育有2名女兒，婚後一家四口仍住阿美家，而幼子亦同住。同一屋簷下三代同堂，看似樂敘天倫，惟長子其後因犯事入獄，阿美一家便起了很大變化。

廖輝英表示，阿美喪夫時仍很年輕，故會四出找男友，惟對象幾乎全是人夫，人家正印更經常「找上門」算帳。另外，阿美會趁孫女上學時，廣邀男友到家親熱一番，惟聲浪、動作擾人，令在家的媳婦及幼子感到煩擾。

廖輝英續指，直至某天，家中只剩下媳婦和幼子，豈料幼子竟闖入媳婦房間，2人更發生關係，甚後一直維持，以報復小美的行為。最後阿美與2名女兒都得悉「亂倫關係」，而人妻更懷上叔仔的骨肉，事件更引發婆媳大亂鬥，奶奶與媳婦互相指摘對方「愛討客兄」（愛偷漢）、「不要臉」，令關係鬧得很僵。

當長子得知妻子出軌弟弟的內情後，決定接受，表示同意撫養「弟弟的孩子」，亂倫關係才正式告一段落。示意圖，非涉事人士。（Getty Images）

沒料到事情竟發展到長子獲釋後，竟然因1個決定得以解決。廖表示，幼子在哥哥出獄後搬走自住，而人妻則誕下叔仔的孩子。當長子得知內情後，決定接受，表示同意撫養「弟弟的孩子」，亂倫關係才正式告一段落，而廖輝英則形容是「這是一個不要臉的典範」。

（綜合）