老公偷食表妹　人妻苦等半年進行終極報復　終令2人傾家蕩產求饒

被伴侶背叛是沒有人願意經歷的事情，尤其是對象還是自己的親友。



國外就有一名人妻發現丈夫背著自己偷吃表妹，但她沒有立刻拆穿他們，而是選擇守株待兔6個月，在最合適的時機進行「終極報復」，讓丈夫及表妹傾家蕩產求饒。

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根據外媒「鏡報」報導，國外一名人妻在Reddit發文，她指出，丈夫在自己的婚禮當天和她的表妹「看對眼」，並私下透露對方「很漂亮」，兩人相識3個月後便開始外遇，人妻透過平板電腦看到他們的鹹濕訊息，才發現自己被劈腿了。

儘管人妻發現訊息當下就想拆穿他們，但她為了給丈夫及表妹「最終極的報復」，苦守將近6個月，選擇在表妹大學畢業前1個月揭露這起不倫戀，並辦理離婚將措手不及的丈夫趕出房子，祖父母及其他家庭成員得知真相後都震驚不已。

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人妻表示，祖父母對婚姻和家庭的看法很守舊，難以接受家中發生不倫戀，「他們無法完全彌補表妹所做的事情，但他們將原先打算給表妹的財產轉贈給我」。

不過，表妹的父母卻對人妻不諒解，認為是她「騙走了」表妹的錢，她的舉動幾乎導致家庭分裂。

表妹因為失去祖父母金援、被家族拒絕往來，加上身上還背有貸款，一度陷入了財務困境，丈夫也因離婚官司苦苦求饒。

人妻坦承，對於兩人的悽慘遭遇，以及將年邁的祖父母捲入家族紛爭，讓她感到愧疚，因此詢問網友：「我是否做得太過分了？」

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貼文一出後，不少網友都支持人妻的作法：

「表妹已經不是小孩子了，她要為自己的行為負責」

「我無法想像一個剛結婚的男人向我示好，我會多反感，更不用說他是親戚或朋友的丈夫了」

「祖父母太聰明了，直接用金錢懲罰她」

「不做點什麼，許多人就會認為他們的骯髒秘密永遠不會被揭露」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】