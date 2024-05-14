有人帶榴槤上巴士！男客投訴逼報警累停駛：好臭　車長1招KO絕了

坐巴士不准帶榴槤？有港男於網上屯門群組發相表示，日前乘搭九巴58M時，有1名男乘客向車長投訴有人帶榴槤上車，「搞到架車成陣味」，要求車長到站停車報警，全車乘客因此要轉第2架巴士離開。不過其他乘客過車後，車長與男乘客經過一輪交涉，男乘客最終未有報警。

事件引來網民熱議，大部份都批評該男乘客離譜自私，「真係頂唔順你可以轉的士，呢個世界唔係圍住1個人轉，香港冇法例明文規定唔畀（帶榴槤）喎」、「而家啲人已經去到咁自私」；也有人體諒男乘客要求，認同榴槤味難忍，「對唔鍾意榴槤嘅人嚟講，聞到係會想嘔同頭痛，忍咗成程車，好辛苦」。

另有自稱涉事車長的網民，留言講述事發經過及男乘客不報警原因，感嘆「多謝呢位先生，遲咗收工……真係好無奈做咁耐58M咩西人都遇過，呢個真係刷新我三觀」。



1名男乘客向車長投訴有人帶榴槤上車，要求車長到站停車報警，全車乘客因此要轉第2架巴士離開。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

有港男上周五（5月10日）晚上在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發相表示，他乘搭乘搭九巴58M時，有1名男乘客在轉車站上車返屯門，不一會就向車長投訴有人帶榴槤上車，「搞到架車成陣味」，要求車長到站停車報警，全車乘客因此要過轉第2架車離開。

不准帶榴槤上巴士？（資料圖片）

不過其他乘客過車後，車長與男乘客經過一輪交涉，男乘客最終未有報警。樓主則批評，「好心你啦，人哋帶個榴槤雖然係有味，但人哋包到實一實，又無整污糟架車，車長都話公司無規例禁止帶榴槤上巴士。適時繁忙放工時間，架車都就返到屯門，就係因為要滿足你呢位嗅覺大帝，阻住成車放工客返屋企，你咁頂唔順咪坐其他位，上樓上坐囉，係要為難車長同乘客，你好唔好意思呀？」 。

帖文引來網民熱議，大部份都批評該男乘客離譜自私。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

帖文引來網民熱議，大部份都批評該男乘客離譜自私，「正一X街，阻人返屋企」、「真係頂唔順你可以轉的士，呢個世界唔係圍住1個人轉，香港冇法例明文規定唔畀（帶榴槤）喎」、「而家啲人已經去到咁自私」、「咁巴閉開私家車」。

也有人體諒男乘客要求，認同榴槤味難忍，「對唔鍾意榴槤嘅人嚟講，聞到係會想嘔同頭痛，忍咗成程車，好辛苦」、「有啲人真係頂唔順榴槤味，巴士天氣熱冷氣又唔夠，困喺車入面感覺都辛苦，繼而榴槤味加重，榴槤味真係唔係個個頂得順，不過又唔使報警嘅」。

議論紛紛紛下，有自稱涉事車長的網民，留言講述事發經過及男乘客不報警原因。他表示，當時被男乘客指摘「你有冇搞錯呀，你點解畀個客帶榴槤上車呀？咁臭。咁小弟呢，就戴住口罩，打開咗隻窗，同埋該名乘客並非帶原隻榴槤，係斬件（拆肉）嗰隻，根本就睇唔到」。

有自稱涉事車長的網民，留言講述事發經過及男乘客不報警原因。（資料圖片）

該網民表示之後處理訴求，男乘客卻說要報警，於是他讓其他乘客轉車，但準備打電話時，男乘客又鬧他「做咩唔截住當事人？鬧我唔係1個稱職嘅車長」。他無奈承認自己不稱職，「我好少處理呢啲事情」，惟反問男乘客，「但係人都走咗，成部車都吉咗，我問佢，滿意未？」，最終男乘客決定不報警，「多謝呢位先生，遲咗收工……真係好無奈，做咁耐58M咩西人都遇過，呢個真係刷新我三觀」。