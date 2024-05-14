慘！內地男被取消香港身份證　做錯1事即DQ後悔　內地網民反鬧爆

【香港優才／香港身份證】內地人的香港身份證被取消了？有內地博主於小紅書表示，1名內地「寶爸」向他大呻被取消了香港身份證，細問下發現原來是做錯1件事「中招」，直指「哭了」，又感嘆「很多人只管申請，不管獲批後的事，沒想清楚就跟風，結果瘋狂後悔」。

帖文引來內地網民熱議，但大部份網民得悉「被取消」原因後稱不同情，批評「很多人想白嫖（香港身份證）」、「不按規矩可以怪誰？」。



有內地博主於小紅書表示，1名內地「寶爸」向他大呻被取消了香港身份證，細問下發現原來是做錯1件事「中招」。（小紅書）

有常於小紅書分享優才來港攻略的內地博主，近日於小紅書以「哭了，全家香港身份被取消了…」為題發文，指有1名「浙江ip的寶爸」告訴他，其香港身份證被取消了。

樓主表示，該「寶爸」是幾年前獲批香港身份，前段時間要續簽，卻被港府拒絕，「搞得我也有點慌」。他追問發現「出事」原因，原來該「寶爸」1年只去香港旅遊2至3次，「偶爾在酒店小住幾天，平時也沒什麼工作往來，香港那邊查不到多少在港記錄，要求提供的證明材料也交不出多少」，最終被取消香港身份，估計是未能滿足離港時間不超過180天的「通常性居留」要求。

有內地男被取消了香港身份證，引來熱議。（政府宣傳片截圖）

樓主感嘆，「很多人只管申請，不管獲批後的事，沒想清楚就跟風，結果瘋狂後悔」，又分享自己申請「優才」來港續簽心得，供其他人參考。

1） 來香港定居



樓主形容是「最簡單最容易最有效」，「以香港為生活重心，即使沒有工作（前提你養活自己沒問題），續簽完全可以拿下」。

2）絕大部份時間不在港，但受僱於香港公司



樓主稱，續簽關鍵在於「是否為香港做貢獻」，而主要考察在港工作主要有兩種方式，包括「受僱於香港公司」、「在香港創業（自僱）」。

3）申請人不在香港定居，但受養人在



樓主表示，配偶和子女在香港生活、讀書，這種情況要解釋清楚為什麼申請人不能在港，否則入境處只會容許續簽1年或者2年，「而且大概率只能用1次」。

4）在香港和內地兩地生活



樓主說，定居在內地但工作在香港，或定居在香港工作在內地，「香港內地兩地跑」，這種情況也是可以的，認為「這種方式適合原本工作或生活在深圳的人」。

帖文引來內地網民熱議，但大部份網民得悉「被取消」原因後不同情。（小紅書）

樓主又提醒，如遇到「談續簽、不談永居，各種避重就輕」，以及「把續簽說得很簡單：買香港保險、準備水、電和銀行帳單、每年來兩次香港等等，就可以續簽和拿永居。這種說法完全脫離事實」的中介，要「扭頭就跑」。

帖文引來內地網民熱議，但大部份網民得悉「被取消」原因後不同情，批評「很多人想白嫖（香港身份證）」、「不按規矩可以怪誰？」、「連租個（香港）單位都懶的人還能說啥？」。