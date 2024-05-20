孝順！少年助清潔工母親打掃街道　1句話感動全網：長大定有出息

正所謂「職業無分貴賤」，內地有男生自去年起，每到周末和寒暑假都會主動早起，幫助任職清潔工的母親打掃街道衛生，儘管該處是他上學的必經之路，被母親詢問若被同學看到，會不會覺得尷尬，他卻指出是「勞動光榮」，認為幫助母親做事不丟人，反而不做事才應該要覺得丟人，讓母親很是欣慰。



片段曝光後引來網民激讚，認為他孝順懂事，「懂得感恩的孩子將來必成大器！」、「只要靠自己努力生活，做什麼都不丟臉」；不過亦有人質疑片段真偽：「你看看這個環衛媽媽皮膚是常年在烈日下工作的膚色嗎？」



湖南有男生每逢周末和寒暑假，都會主動早起床，幫助清潔工母親打掃街道。（微博影片截圖）

內地微博報道，湖南有男生主動幫助清潔工母親打掃街道，獲網民大讚孝順。該男生周奕唯現年14歲，是名初中生，因為家庭經濟負擔較重，其母親李女士得知住處附近招聘環衛工，且可以兼職，便於去年3月開始，每天早上5時至8時清掃馬路，工作結束後再前往物業公司上班。周奕唯看到母親工作很辛苦，所以每逢周末和寒暑假，都會主動早起幫忙一起打掃街道衛生。

李女士表示，由於其打掃的馬路剛好是兒子上學的必經之路，曾試探詢問對方若然碰到同學會不會覺得尷尬或者難為情，男生卻回答覺得是「勞動光榮」，認為幫助母親做事不丟人，反而不做事才應該要覺得丟人，讓她很是欣慰。她又指，自她開始這份工作後，兒子只缺席2次，其中1次是暑假他想多睡一會；另1次則是他隔天有考試，故堅決不讓他幫忙。

李女讚揚兒子這年內成長許多，從前他洗碗、晾衣服總是馬虎了事，不過現在卻「標準化作業」。當她和丈夫上班時，兒子很多次備好飯菜，倘若見母親沒有準時回家，他會直接幫忙煮菜，而且學業成績也更穩定。

許多網民大讚男生乖巧懂事，「只要靠自己努力生活，做什麼都不丟臉」、「沒有環衛工人就沒有城市的乾淨整潔」、「懂得感恩的孩子將來必成大器！」、「懂得母親的辛苦，心態端正已經秒殺很多人了」、「家庭教育挺好，孩子三觀正」。不過亦有人覺得是「擺拍」造假，「你看看這個環衛媽媽皮膚是常年在烈日下工作的膚色嗎？」。

（綜合）