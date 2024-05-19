借街燈溫書片瘋傳！大學生深夜搬枱到宿舍外　因擔心打擾室友睡覺

只要有決心，沒有良好學習環境又如何！馬來西亞有女大學生日前被拍到，深夜時分於宿舍外擺放小書桌，並坐於街燈下借光溫書。據拍片者指，原來她是為了避免影響室友睡覺才出此下策，有網民就為其打氣，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」；有人則覺得微弱光線有損視力，「黃色街燈光線不夠充足」。



馬來西亞有大學生為免影響室友睡覺，將書桌搬到宿舍外借街燈溫習。（「Tiktok＠ameirfann」影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發地點為敦胡先翁大學（Universiti Tun Hussein Onn），有學生上傳片段到Tiktok帳號「ameirfann」，並於標題寫道「她的桌燈好大啊」。片中顯示1名女學生把小書桌搬到宿舍外，直接坐在行人道上，在街燈照耀下溫習。片主表示當時約晚上11時30分，該女學生此舉是為了不影響室友睡覺，所以才會搬到宿舍外複習。

有網民為該學生加油打氣，認為既不影響他人，亦不會受干擾，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」、「以前在新加坡時，也常常會坐在窗邊利用街燈溫習，以免打擾親戚，並幫對方節省電費」。不過亦有人擔心長時間會有損眼睛健康，「黃色街燈光線不夠充足」、「這對視力不好」。

（綜合）