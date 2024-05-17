港女稱搭東鐵稱遭大叔猛撞　再被「鬧到喊」曾報警　網民反應兩極

搭港鐵人多擠迫，乘客當然要需要互相忍讓。有港女在網上表示，日前在大埔墟站乘搭東鐵線列車，其間被1名中年大叔撞到，幸有其他人攙扶才不致跌在地下，大叔更怒斥她「逼埋佢（大叔）嗰度」，即使港女解釋車廂內人多擠迫，但大叔仍然喝罵，港女更形容當時被他「鬧到喊」，一度報警求助，大叔聞言下車。網民紛紛留言指「咁怕逼，叫佢搭的士」、「下次唔應該自己報警，按掣聯絡司機，到下個站會有職員接應同幫手截查」。不過，亦有人指車廂不算太擠迫，帖文附上的影片見到現場相當平靜，「睇現場其他乘客反應，唔似有事發生過」，認為只有相片未能確認事件，不宜跟車太貼。



樓主上載圖片，被指撞人的男子身穿黑色上衣和戴口罩，正低頭使用手機，其他乘客如常乘車。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」表示，早前清晨9時許在大埔墟站乘搭東鐵線，被1名身穿黑色上衣的中年大叔故意大力撞開，對方更斥責她「逼埋佢（大叔）嗰度」，樓主幸得到其他乘客攙扶，沒有跌在地下，隨即解釋車廂有很多乘客，「係會咁逼」，但大叔仍然表現狂躁，樓主直言被「鬧到喊」，隨即報警，通訊員提議樓主透過列車緊急通話器，先聯絡車長幫手，並叫她要求大叔下車等候警員，但大叔聞言下車離開失去蹤影。

樓主同時上載拍攝到中年大叔的圖片和影片，但沒有事發經過，只見被指撞人的男子戴口罩，而且低頭使用手機，其他乘客如常乘車或閉目休息，她慨嘆「大家下次見到佢小心啲，唉，真黑仔」，重申自己一直保持禮貌，不論車廂如何擠迫，都不應猛撞其他人。

其他網民紛紛留言「𠵱家真係多咗好多人唔識開口叫人借借，直接撞開人」、「唔合理嘅身體接觸已經構成襲擊罪」。不過，亦有人對事件表示質疑，「憑一段片就可以證明啲咩先？誰是誰非只有當事人最清楚」，部份人認為暫時只是一面之辭，宜保持觀望態度。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）