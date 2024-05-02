觀塘港女暴打港鐵票務站瘋傳！原因惹網民熱議　1東西意外成焦點

【港鐵／五一黃金周】如此激動所謂何事？本港網絡瘋傳1組照片，見到觀塘港鐵站內有1名短裙女持排隊欄杆不斷攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂，其間有大批乘客圍觀。但相片中暫未見到有港鐵職員處理。

事件引來網民熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，提醒「大家真係要小心啲喎」；也有不少人錯重點，大讚票務站夠「硬淨」，「個票務站果然夠硬淨」。《香港01》記者正向港鐵查詢。



本港網絡瘋傳1組照片，見到觀塘港鐵站內有1名短裙女持排隊欄杆不斷攻擊票務站。（網上圖片）

本港網上多個Facebook群組昨（5月1日）晚上近11時起流傳1組相片，上載者表示，五一黃金周晚上，港鐵觀塘站有人瘋狂攻擊票務站。

從相片見到，1名穿黑衣連身短裙、赤腳的女子，正拿起排隊欄杆不斷鎚打攻擊票務站，導致現場排隊欄杆全部倒下滿地垃圾，相當混亂。當時現場有大批乘客圍觀，但相片中暫未見到有港鐵職員處理。

事件引來網民熱議，紛紛關注女子攻擊票務站原因，「失戀？」、「不滿票價？」、「表演欲強」、「佢應該精神有問題，大家真係要小心啲喎」，又認為應報警處理。也有不少網民錯重點，大讚票務站夠「硬淨」，「個票務站果然夠硬淨」。

另有當時在場的網民補充，「佢（女子）由鮮芋仙嗰邊天橋開始扔自己嘢到攻擊到站內」，《香港01》記者正向港鐵查詢。