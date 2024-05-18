$38雞腿配沙津薯條連熱飲　食客驚揭「消失的雞髀肉」：改肉高手

茶餐廳是許多香港人「醫肚」的首選，但最近1名網民在社交平台發文分享，指日前於一茶餐廳點了炸雞腿的套餐，配有薯條、沙律和熱飲，要價38元；然而，上菜後卻讓他大嚇一跳，驚見雞腿幾乎被「去肉」，只剩下少許的肉和大量的炸雞皮，質疑店方「偷去雞髀肉做雞扒」。



該名食客攤開手掌，可見雞腿肉比其手心還要小，讓她慨嘆「一定係我手大，除非唔係」，又指菜單上寫明是「雞腿」，不料實物的份量遠遠比想像中小。（facebook圖片）

該名食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，她攤開手掌，可見雞腿肉比其手心還要小，她不禁在帖文慨嘆「一定係我手大，除非唔係」，又指餐廳菜單上寫明是「雞腿」，不料實物的份量遠遠比想像中小，「遇上改肉高手，偷去雞髀肉做雞扒」。

不少網民看後紛紛熱議，並笑言樓主得到的是迷你版雞髀，「妳咪當食乳鴿囉」、「細到似鷄鎚多過鷄髀，陰功，香港茶餐廳真係唔爭氣，貴夾唔飽」、「細也有好處夠入味」、「細髀𠝹開啫，易熟啲無咁易柴皮」、「嚴格嚟講呢隻可能係慣常叫雞鎚，唔係雞髀」、「餐牌係咪寫住精緻雞髀沙律」、「仲唔係改肉高手？『鎚』改到變『髀』」。

不過，也有部份網民認為樓主不應對38元的套餐有太高期望，留言指「38元，有薯條有咖啡，妳仲想點？」、「38元應該差不多吧？」。