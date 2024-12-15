「花半年策劃驚喜求婚」女友竟因這理由臨時放飛機　後續更委屈

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

準備半年的求婚，卻被放鴿子了。

一名男網友分享，與女友交往4年，近期打算邁入人生的下一階段，於是耗費半年的時間策劃求婚，原本計畫假借公司活動名義包下電影院，並邀請雙方好友，想給對方驚喜，怎料女友突然說要和學長吃飯，吃完甚至還要看電影，讓他忍不住發脾氣，卻被罵無理取鬧。

「花半年策劃驚喜求婚」女友竟因這理由臨時放飛機　後續更委屈（01製圖）

包戲院播拍拖點滴　已約好男女雙方朋友到場　女方竟臨時爽約去和學長睇戲　點圖放大看原文、網民意見及事件最新發展：

+25

原Po在Dcard分享，他跟女友交往四年，認為彼此應該一起擁抱更大的幸福，所以跟好友們策畫求婚：

原本的計畫是假借公司活動的名義，包一個電影院，安排好友們一起看電影，然後把兩人相處的點滴在電影前播出，接著安排鮮花求婚戒，給對方個驚喜，除了鮮花之外，也精心準備了很多的看板，跟花了不少時間手做的小東西。

原Po表示，原本計畫週六求婚成功，隔天回去跟媽媽報告好消息，但就在禮拜五準備下班的時候，女友卻打電話來說，大學社團學長要請她吃飯，吃完飯後順便去看電影：

她跟我說，那我們下次再去看電影，她也很久沒看到學長了，學長也忙了好一陣子最近才比較有空，這次她跟學長去看電影，我們改天再約。
男子「被細20歲女醫生倒追求婚」　婚禮當日收神秘短訊揭驚人秘密找女性朋友幫手拍求婚影片中大伏　一看「片中主角」竟不是自己

原Po透露，自己平時非常尊重女友的交友圈，但想到花費半年精心準備的求婚驚喜，也跟女友說過此次約會很重要，最後就這樣泡湯，還是忍不住發了脾氣，然而對方卻覺得他小題大作、無理取鬧，讓他很無奈：

忽然覺得，如果一個小小的約看電影，都能臨時取消，那終身大事，是不是該好好重新考慮？

文章曝光，網友們紛紛表示：

「學長跟你同時有約會，她的選擇是學長，交往四年的地位還沒大學社團學長高。」
「你都表明很重視這次的約會了，但被冠上無理取鬧。好好想想吧，兄弟」
「婚後劈腿可能性很高，畢竟你會出差」
「如果你們看電影時是更早就約好的，那她真的很有問題，竟然這麼臨時接受別人邀約」

【延伸閱讀】帽事嘅｜人妻帶狗狗睇獸醫　開刀竟掏出「老公出軌鐵證」當場崩潰

【延伸閱讀】帽事嘅｜人妻帶狗狗睇獸醫　開刀竟掏出「老公出軌鐵證」當場崩潰

點圖放大閱讀：

+14

【延伸閱讀】19歲TikTok女神也被劈腿　查出小三真正身份後驚呆：佢全家都知！（點圖放大閱讀）：

+22
尷尬！叫晒朋友幫手驚喜求婚　拍拖3年女友一句令全場氣氛凝結瘀爆！派對大台上拿出鑽戒浪漫求婚　女友反應令全場驚呼：我的天超級AA制男友連買枝水都要一人一半　求婚1個要求終令女網友受夠包場驚喜求婚　搵埋女友好姊妹助陣　點知突然提出一個超離譜要求19歲小鮮肉向「76歲女友」求婚成功　網民：婆婆身家到底有幾億？

延伸閱讀：

妹子精選生日禮送心上人 男脫口一超瞎理由讓眾人勸：還不下船？

才給婆婆帶一天！嫩嬰起紅診又拉肚子 母心疼淚崩：天塌了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

帽事嘅
求婚
婚姻
第三者問題
熱話
聯合新聞網