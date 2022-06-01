19歲小鮮肉向「76歲女友」求婚成功　網民：婆婆身家到底有幾億？

日前意大利一名19歲的少年向76歲的女性求婚，並將求婚影片放上網，兩人相差57歲也掀起網友熱議！



19歲少年朱塞佩·德安娜（ Giuseppe D'Anna）23日在抖音平台分享自己求婚成功的影片，並表示與76歲的「靈魂伴侶」訂婚。

影片中，少年拿著一串紅色汽球並下跪向女友求婚，當中更曝光求婚的超大鑽戒、出遊照等等（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片一出立刻掀起熱議論，短短幾天時間就有逾2000萬次觀看，吸引五萬多名網友留言討論。許多網友都不敢相信這對相差57歲的「祖孫戀」，紛紛留言討論：「奶奶的帳戶裡到底有幾億？」、「我一直以為是在開玩笑」、「我一直以為那是他奶奶」。

不過，也有不少網友提出質疑：「我覺得是他媽媽，因為他們長得很像」、「我看過一些舊影片，感覺應該是他的祖母，可能他這樣做只是為了討祖母歡心」。對此，這名少年也忍不住回擊這些惡評，稱「我們的愛很美」。

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