帽事嘅｜人妻帶狗狗睇獸醫　開刀竟掏出「老公出軌鐵證」當場崩潰

不少飼主都會害怕毛小孩誤食異物，不過國外一隻狗狗卻吞下男飼主的偷情鐵證。



一位女獸醫發文分享這起離奇的案例，表示自己替身體不適的狗狗開刀後，竟從牠的腹中掏出丁字褲。

見此，女飼主崩潰驚呼「我從沒穿過丁字褲」，這才意外揭發丈夫偷食的秘密。

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根據外媒鏡報報導，一位26歲的獸醫在Reddit上發文，表示自己在換工作的第一天受到震撼，並分享一宗從小狗腹中取出「熱騰騰」外遇證據的案例。

這位獸醫描述，當時有隻可憐的狗狗病情嚴重，做了X光檢查後，發現小狗的腹部有東西堵塞，於是緊急替牠做了手術。

所幸，手術過程順利，獸醫從狗狗的腹中取出一條丁字褲，但女飼主見狀卻一秒變臉，崩潰驚呼：「丁字褲？我沒有丁字褲，也從來沒穿過丁字褲。」

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秘密以意想不到的方式浮出水面，原來這條性感內褲是來自男飼主的秘密情婦。

「很遺憾發現妳的丈夫欺騙了妳」，見外遇情節在眼前上演，獸醫忍不住替女飼主感到難過。她透露，當下女飼主強忍著悲傷和憤怒，嘗試不要流下眼淚。

獸醫並表示，自己和診所的其他同事都沒想過會發生這樣的事，「希望女飼主能和丈夫離婚，並儘快好起來」。

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這起離奇的外遇故事引起議論，女飼主的境遇也令不少網友同情，直呼：

「這隻狗狗才剛經歷一場大手術，現在更得失去牠的父親，真是太可悲了」

「真替男飼主感到羞恥，更丟臉的是，一隻小狗的性命竟然因此受到威脅」

「哇，女飼主差點因為那條內褲而失去了心愛的狗狗，如果是我的話會氣炸」

「很顯然的，狗狗在正確的時間和地點出現」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】