19歲TikTok女神也被劈腿　查出小三真正身份後驚呆：佢全家都知！

一段有充滿謊言或不信任的感情，注定不會長久。



一名住在美國加州的19歲少女勞拉（Laura Twyford）表示，最近她和前男友分手很沮喪，總會忍不住注意對方的生活動態，但她瀏覽前男友社群貼文時，卻發現對方和一名陌生女子互相留言調情，心裡不太對勁並暗自查詢女方身分，才發現前男友分手前已經劈腿偷吃最好死黨的妹妹，而且男方家人全部知情，卻統統選擇隱瞞。

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根據《紐約郵報》報導，勞拉在TikTok發布影片表示，她和前男友分手的原因之一是對方經常很忙，沒有時間陪她，起初以為前男友真是大忙人，結果事實不是如此。

因為她在分手兩天後去看男方社群貼文，意外發現有一名陌生女子留言調情，「我看到了貼文評論區，覺得這很奇怪，為什麼有人對（前男友）親密呼喚『丈夫』」。

勞拉覺得不對勁，懷疑自己疑似被戴綠帽，開始搜尋該名陌生女子的身分，才知曉該女子是前男友死黨的妹妹，甚至曾和前男友談了3年戀愛。

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勞拉說道，「我意識到他白天和我在一起，晚上就和這名女子在一起。他總說自己有事要做，其實是和小三待在一起」。

勞拉感受到巨大的背叛感，原來前男友偷吃好友妹妹一事，男方家人、朋友們都知情，卻通通選擇隱瞞，聯手欺騙她。

後來勞拉忍無可忍，瘋狂傳手機訊息質問前男友，前男友這時才坦承和勞拉交往期間一直維持「三人行戀愛」，而且小三也知道她的存在。

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勞拉表示曾天真以為和男方彼此相愛，有一段如電影般的愛情，結果這竟是無數人編織的謊言，「我不僅被這男人玩弄了，還被他的女朋友和他們所有的朋友玩弄了」。

影片上傳後引發熱烈討論，吸引超過849萬觀看人次，許多網友紛紛留言安慰勞拉：

「這是一種創傷，我也曾經約會一個男人，他所有家人都知道我是第三者，卻什麼也沒說。經歷這種事後，妳真的會對人性失去信心」

「我會覺得非常尷尬」

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