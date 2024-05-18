$10萬公屋裝修！380呎清水單位3間房勁靚　網民質疑：有冇咁平？

獲派公屋已經開心，找到經濟實惠的裝修公司更是難得！近日有網民在討論區分享公屋單位裝修前後對比照，稱找裝修公司將380呎單位間成3間房，又裝設了廚櫃及鋪地磚，共花了約10萬元，家居面貌煥然一新，令樓主相當滿意。不少網民大讚樓主新家裝修「平、靚、正」，更不斷問樓主可否「益街坊」告知裝修公司聯絡方式。但也有部份網民提出質疑，「有冇咁平呀？」、「買電器都要10萬啦」。



有網民分享公屋單位裝修前後對比照，稱找裝修公司將380呎單位間成3間房，又裝設了廚櫃及鋪地磚，共花了約10萬元。（公屋討論區圖片）

有網民在公屋討論區發帖，開心分享公屋單位裝修情況，稱早前獲派380呎單位，只見是間「清水樓」，只有石屎地板和牆壁間格，他決定裝修改成3房設計。樓主表示，裝修工程包括鋪設房間及廳的地磚、間出3個房間及裝設廚櫃，當中利用「傢俬櫃間房用盡每1寸空間」。樓主指裝修師傅幫忙趕工，比預期早交貨，整個裝修過程只歷時2個半月，「整體設計、顏色、做工都滿意」。

裝修前的清水單位：

樓主分享公屋單位裝修前後對比照。（公屋討論區圖片）

樓主又上傳裝修前後對比照，並講述裝修花費，指傢俬連同房門花約7萬幾，另外還有鋪地磚，「其他位無裝修，總共10萬蚊左右」。

裝修後的三房單位：

樓主表示裝修工程利用「傢俬櫃間房，用盡每1寸空間」。（公屋討論區圖片）

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帖文引起網民熱議，很多人都大讚樓主新家裝修「平、靚、正」，「10萬咁正！」、「真係平靚正喎」、「整咁多嘢先10萬？」、「終於有間唔係成屋都係櫃」，更有不少人好奇問樓主，「咁平邊間裝修公司啊？」、「請問有冇聯絡資料？」、「有無電話，我都想裝」。

不過有部份網民就提出質疑，「同我朋友間屋一樣間隔，佢裝修23萬，有冇咁平呀？」、「買電器都要10萬啦」、「材料未計？」、「係咪仲有隱藏數目未報？」。有網民就為樓主發聲，「睇到留言真係火滾，平裝又質疑，貴裝又話人富戶！咁樣仲邊個願意係群內分享呀」。

（公屋討論區）