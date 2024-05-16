一田超市驚現天價有機薯仔？每包$2,131　顧客付錢收銀員嚇親咁講

有機薯仔特別貴？有網民到元朗一田超市購物時，驚見貨架上有機薯仔要價高達2,131元，同一排包包都過2,000大元，笑言「Organic（有機）真係特別唔同啲」，照片引來熱議，不少人笑指「2,000円都唔買啦」、「火星有機培植 ？」，但推測是職員輸入錯誤。事主稱自己買了1包，結帳時收銀員都嚇了一跳，急說打錯價錢，惟不少人好奇為何能包包都錯。《香港01》正向一田查詢。



有機薯仔可以有多貴？（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「超市優惠關注組（超級市場減價優惠情報: 惠康, 百佳, 一田, 759阿信屋, HKTVmall, Aeon, 360, Donki）」發帖，笑指在一田超市購物時，驚見有機薯仔叫價逾2,000元，照片所見，頭兩包中國產有機薯仔價錢分別是$2,131和$2,151，包裝日期是5月15日，發售地點是元朗的一田，每包淨重約500克。她笑言：「Organic（有機）真係特別唔同啲，買幾粒『傻仔』我已經破產了。」

網民發現每包有機薯仔要價都超過2,000元。（fb群組「超市優惠關注組（超級市場減價優惠情報: 惠康, 百佳, 一田, 759阿信屋, HKTVmall, Aeon, 360, Donki）圖片）

照片令網民爆笑，「天價薯仔食唔起」、「買唔起，24個月分期得唔得」、「薯仔同傻仔只係一線之差」、「仲貴過瑞士山區肺」、「2,000円都唔買啦，唔好話港幣」、「火星有機培植 ？」、「升價近百倍， 真係不能窮遊香港」。

許多人推測是職員入錯價錢所致，但好奇為何貼完沒檢查，「應該係入錯咗機然後求其貼完就算」、「貼完都望吓有冇錯啦」、「印那個同貼那個都發緊夢」。樓主笑言「有機㗎，可能用咗好貴嘅泥種」，指場內包包薯仔都錯價錢，可能是職員姐姐工作太累沒察覺，自嘲「我買咗一包，我係傻仔」，但當然沒付2,000多元，「俾錢嚇親收銀員」，對方急急說是打錯價錢。

網民相信是入機時的單價出錯，「睇落似係每100克5蚊，但係入咗100克500蚊」，又猜可能是小數點位置有誤，頭兩包的實際價錢應該是$21.3和$21.5。