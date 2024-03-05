人妻工作太忙　好爸爸獨自帶5歲兒子去韓國旅行　真相令她崩潰

「老公帶著小孩和小三去旅行！」



一名人妻難過透露，老公獨自帶孩子去韓國玩5天4夜，回來後，孩子童言童語跟原PO說：「我這幾天都和ＸＸ阿姨還有爸爸睡。」一番話讓原PO難以接受。

首先老公完全沒報備此事，且事後還不以為意解釋，女同事是為了省錢而同住。文章曝光後，網友怒喊蒐證提告。

事後才想起老公與女同事早有蹊蹺 點圖放大看原文全文及網民反應：

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一名女網友在Dcard表示，結婚5年來，老公是大家公認的好爸爸，即使夫妻倆相處偏平淡，但因重心都放在孩子身上，也算是家庭和樂，沒想到原PO最近竟從孩子的嘴巴得知，老公疑似偷吃小三。

原PO緩緩道來，老公與同事約去韓國玩5天4夜，恰巧原PO有工作在身無法出遊，變成老公單獨帶著孩子出國，玩回來後，孩子洗澡時忽然說：「媽咪，我這幾天都和ＸＸ阿姨還有爸爸睡。」

「老公完全沒有跟我說這件事！」原PO崩潰直呼，試圖想把這件事合理化，於是開口詢問為何與女同事睡一間？老公解釋，「那位女同事自己去，為了省房間錢就住一起 」，同時強調沒有發生任何事情。尤其老公露出一副理所當然的模樣，讓原PO難以接受：「感到不可思議。」

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原PO之所以會懷疑老公偷吃，是因為前陣子工作上有活動，老公早上6點忙到晚上11點才回家，隔幾天原PO與朋友聚餐時，才得知老公載著同住酒店的女同事回家，然而老公不承認有這回事。

事實上，原PO曾與這名女同事有互動，對於老公與女同事同睡一間房的狀況，讓原PO難以釋懷，「一直覺得他們不可能發生不正常的關係」，畢竟女方也有交往多年的男友。

最後，原PO哭嘆：「總覺得眼前這個最熟悉不過的家人，已經不是我認識的先生了。」

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底下網友紛紛硬起來建議：

「先找證據→錢到手→再來談，免得最後什麼都沒有」

「嗯這太明顯，應該大做特做過了，不要傻了」

「『完全』沒有跟妳說，太扯！不要再試圖合理化了，開始蒐集證據告死他們吧」

「小孩在都敢同房了，沒人在呢」

「為了省錢？那應該連韓國都不要去啊」

「居然是從5歲小孩口中得知這件事，光是這樣就夠離奇的了」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】