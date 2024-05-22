碰瓷黨？的士未駛至大媽疑先倒地　遭司機怒踩兼狂喝罵　後續更狂

馬來西亞懷疑出現「碰瓷黨」！有內地女子在網上上載影片表示，早前到車站接朋友，但發現現場有車龍，當去到車站出入口時，見到1名南亞裔女子倒在的士旁邊，經了解後相信大媽懷疑在的士尚未駛近已率先倒地，懷疑是「碰瓷黨」。的士司機事後下車了解，然後怒斥倒地的大媽，更激動到怒踩她，但大媽仍然不為所動，沒有移動半分。最終車站保安員接報到場跟進，與同事會力把大媽抬走。網民紛紛留言指「我長那麼大，從沒遇過馬來西亞碰瓷黨」、「不論是否碰瓷黨，司機不應踩人」，不過，有人認為片主都沒有直擊過程，事件可能另有隱情，不宜跟車太貼妄下定論。



事發當日樓主前往車站接朋友，發現多架車輛排隊形成車龍，當她抵達車站出入口時，見到1名南亞裔藍裙大媽倒在的士旁邊。（抖音影片截圖）

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樓主在抖音上載長約1分鐘的影片，由自己擔任旁白，指事發當天她前往車站接朋友，發現多架車輛排隊形成車龍，當她抵達車站出入口時，見到1名南亞裔藍裙大媽倒在的士旁邊。樓主了解事件後，事發時有的士駛至車站出入口，但明明未駛近大媽，但她已經率先倒在地上，懷疑是「碰瓷黨」試圖詐財，樓主形容「這是一場海外版的碰瓷」。

的士司機同樣都是南亞裔，當時立即下車了解，由於大媽倒地擋住的士，所以男司機又勸又罵，嘗試叫她起身，但大媽一直拒絕。樓主形容大媽躺地「姿勢也非常的優美」，其菊花頭飾仍然插頭，估計的士沒有撞人，即使有碰撞，都只是非常輕微。

司機眼見大媽仍然不肯離開，激動到怒踩對方，之後在車上尋找物件，可能想用錢打發對方，但最後都是兩手空空。司機繼續指罵大媽，一度作狀再踩，但大媽即使捱踢捱罵，仍然不為所動，一時躺在地上，一時坐在地面，甚至和司機理論，明顯非常清醒，一度引來途人觀望和了解。

保安員到場跟進，跟和同事抬走大媽，事情才告一段落。（抖音影片截圖）

樓主補充指，經過半小時後，有保安員聞訊到場了解，最後合力抬走該名大媽，事情才告一段落，但影片沒有拍到這一幕。

事件引來當地媒體報道，估計事發現場是吉隆坡南湖鎮交通綜合總站，指出根據樓主抖音資料，相信她來自內地，前往馬來西亞創業，主要經營運動品牌等行業。

網民紛紛留言指「真的好像碰瓷黨行徑」、「倒地女子完全不似受傷」、「是否碰瓷黨都好，踩人便輸了」，亦有人認為樓主沒有直擊過程，大媽未必是「碰瓷黨」，事件可能另有內情。

（綜合）