荃灣請食飯黨？濃妝女稱無錢好餓求請食飯　港男拒絕：無同情心？

請食飯黨真是無處不在？日前有港男於網上發文，表示在荃灣遇到1位濃妝女子，聲稱「無錢，好肚餓」，並要求他請食飯，不過他當時拒絕後便揚長而去，事後回想則起惻隱之心，詢問網民「（我）是不是有點沒同情心？」。不少網民都直指女子是「老千」，毋須同情上當，「身光頸靚」、「有錢買咁厚粉底搽，無錢食飯？」，亦有人笑稱可以助對方解燃眉之急，「買10個菜肉包畀佢食，喺我面前食晒先准走」。



有港男於荃灣遇女子聲稱無錢，要求他請食飯。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

該港男在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖並附上照片，指周五（17日）中午於荃灣某店舖購買麵包，離開時於門口遇到照片中的女士，對方輕聲細語向其表示「無錢，好肚餓」，又詢問可否請她吃飯。樓主稱，當時沒有理會對方便直接離開，事後回想則起惻隱之心，疑惑「（我）是不是有點沒同情心？」。

從其上載2張圖片可見，要求請吃飯女子化上濃妝，衣着整潔乾淨，右手戴有手錶，中指疑戴上金戒指，並背着1個精緻手袋，看上去完全不像有經濟困難，更不像是「無錢開飯」。

樓主當時沒有理會對方，事後回想則起惻隱之心，詢問「（我）是不是有點沒同情心？」。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

不少網民都直指是騙案，毋須理會同情，「身光頸靚」、「有錢買咁厚粉底搽，無錢食飯？」、「擺到明係老千！」、「佢全身上下比我有錢，鞋都比我貴」、「宜家好多呃錢食飯黨，唔使同情唔好上當」、「她就是來騙你的同情心，跟住有機會打蛇隨棍上」、「不可助長」。有人則笑稱未嘗不可讓對方「有餐溫飽」，「買10個菜肉包畀佢食，喺我面前食晒先准走」、「應該叫佢去差館，叫警察幫佢呀嘛」。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）