中港牌私家車小路出大路無讓車　累司機扭軚閃避　網民：馬路炸彈

「小路出大路」必須讓路是常識，不過有司機分享約11秒「車Cam（行車紀錄）」片段，指當時駛經沙田途中，有1輛持中港牌私家車突然從右方小路切入，連累他急需扭左軚閃避，幸好雙方沒有碰撞引致意外，僥倖稱「Lucky me（幸運的我）」。片段曝光後，許多網民指正確做法應是「讓速唔讓道」，「好彩左邊無車」、「如果你扭左撞到人， 條友就拍拍蘿柚走人」、「太仁慈最後蝕底自己」，又奉勸事主必須舉報對方這類馬路炸彈。



「車Cam」片段拍到，有中港牌私家車小路出大路，未有讓路險和後車碰撞。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，顯示他當時正沿沙田正街行駛，駛至近東亞銀行對出位置，右方1輛白色中港牌私家車突然切入，對方「小路出大路」本應要停下讓路，不過對方竟直接駛出，片主嚇到即時扭左軚閃避，雙方才沒有碰撞，感嘆「Lucky me（幸運的我）」。

影片引來熱議，有網民斥該司機是「馬路炸彈」，認為樓主必須舉報對方，「1823，唔使留情」。惟也有網民關注片主駕駛手法，「讓速唔讓道」，「下次唔好扭軚」、「去到呢啲位寧願慢隨時停，好過扭去隔籬線」、「好彩左邊無車」、「有電單車嘅話真係多得你哋唔少」、「如果你扭左撞到人， 條友就拍拍蘿柚走人」、「太仁慈最後蝕底自己」、「樓主差啲Cut雙白」、「呢個位親眼見過巴士隊落7人車到」，又揶揄「財神到都唔領情」。

（FB「車cam L（香港群組）」）