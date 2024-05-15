公屋贏家│港男輪候10年派青衣無敵海景單位　網民驚歎租金僅$1XXX

【公屋申請／公屋輪候】不時有人說「得公屋得天下」，有港男就成功「中大獎」，輪候公屋10年獲派青衣新樓長青邨青荷樓超高層21平方米（約226平方呎）單位，可看到「無敵大海景」，租金只需1,970元，開心高呼「畢業了」。

網民看後紛紛留言恭喜樓主，認為比私樓更「正」，「簡直人間美境」、「好過中六合彩」、「人生贏了下半場」。



有港男獲派青衣新樓長青邨青荷樓超高層21平方米（約226平方呎）單位，可看到「無敵大海景」。（Faceboo群組「公屋討論區」）

該港男於Faceboo群組「公屋討論區」發文分享喜悅。他表示自己申請2人公屋，輪候10年獲派青衣新樓長青邨青荷樓39樓單位，面積21平方米（約226平方呎），租金1,970元。

雖然走到港鐵站需時約20分鐘，但附近有很多巴士，交通尚算方便，而最令樓主興奮的的是，該單位對正「超靚大海景」，令他開心高呼「畢業了」。

從樓主上載單位相片見到，大廳以長形設計，沒有房間間隔，但廚房及廁所看似相當闊落實用。由於樓層高，景觀未有被其他大廈遮擋，透過大廳窗戶可以遠望大海景，夜晚觀看更是怡人。

網民看後紛紛留言恭喜樓主，認為比私樓更「正」。（Faceboo群組「公屋討論區」）

網民看後紛紛留言恭喜樓主，認為比私樓更「正」，「靚到呢，恭喜呀」、「間屋靚到唔使裝修都住得」、「簡直人間美境」、「好過中六合彩」、「住到公屋，省回租金支出，這間公屋向海，人生贏了下半場！」。

不過也有網民提醒勿胡亂改裝單位，「記得唔好拆門整巴士門嗰啲啊，呢排風頭緊，好易出事！」，樓主則回覆，「明白！拿屋時職員都講過！但都很感激你的提醒」。