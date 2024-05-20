最慘公屋？港女獲屯門這單位　驚見1點即拒絕：想死　網民撐放棄

【公屋申請】公屋輪候申請者數以10萬計，但並非人人都能獲派心儀單位。有港女於網上公屋群組發文表示，她近日獲首派到屯門寶田邨單位，但因為1原因決定拒絕，更聲言「直頭想死」。

帖文引來網民熱議，有人贊同樓主拒絕，「真係唔好彩」、「我都係第1次派寶因，拒絕咗，第2次派業㕵邨二期，一定要拒」；不過也有網民認為應該接受，「如果唔係好差，就要，因為下次可能更差」。



有人贊同樓主拒要寶田邨，「真係唔好彩」、「我都係第1次派寶因，拒絕咗，第2次派業㕵邨二期，一定要拒」。（google map截圖）

該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文表示，她與丈夫2人申請公屋，獲首派到屯門寶田邨單位，但因為單位廁所細，所以堅決拒絕，「我老公係肥佬，佢唔會入到嗰個廁所，點要啊？」，又聲言「直頭想死」。

從樓主上載房屋署配房通知信見到，她獲派屯門寶田邨第二座單位，租金1,348元。

從樓主上載房屋署配房通知信見到，她獲派屯門寶田邨第二座單位，租金1,348元。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）

帖文引來網民熱議，有人贊同樓主拒絕，「真係唔好彩」、「我都係第1次派寶因，拒絕咗，第2次派業㕵邨二期，一定要拒」。也有網民指出，屯門寶田邨原為中轉房屋，即使拒絕也不會減少1次派屋機會，「唔計數嘅就算啦 一派啲唔好又計數嘅咪重慘，我第1次派東涌1樓唔要扣1次……」、「唔鍾意再等下」。

另有網民認為應該接受，「大攪珠，只可以講未夠運，如果唔係好差，就要，因為下次可能更差」、「我朋友住嗰邊，地鐵係不方便，但買嘢平」。不過樓主回應時重申，因廁所太細，她決定拒絕，「我都唔會要㗎啦，廁所太細」。

房署資料顯示，寶田邨有4,200個租住單位。（資料圖片）

房署資料顯示，寶田邨租住單位有4,200個，截至2024年3月31日，住戶數目達4,100戶，認可人口達6,300人。