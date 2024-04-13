油麻地茶餐廳$22支水　食客呻食物鹹難食侍應態度差：貼錢買難受

到餐廳用餐卻吃了「成肚氣」，的確令人不快！近日有網民嬲爆發帖，稱於油麻地某茶餐廳用餐後大感「貼錢買難受」。她批評店員態度欠佳對她喝罵，使她感到有如「乞食咁」，又指食物質素甚是一般，又鹹又難食，而食物定價亦偏高。她又指當日需用水吃藥，故只能額外以22元在餐廳購買500毫升樽裝礦泉水。有網民聽聞礦泉水的「天價」後紛紛表示震驚，「22蚊支，搶錢咁搶」、「樓下士多仔5蚊」。



有網民發帖大呻在油麻地某茶餐廳內「受氣」的經歷，並批評店員態度及食物質素。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名食客在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖訴苦，大呻日前在油麻地某茶餐廳用餐的「受氣」經歷。她表示當日途經該茶餐廳，臨時起意進店用餐，彼時店內客人不多，只有數桌，不過男店員卻不甚有耐性，她尚未點完想要的食物，對方已轉身走，「嗰個男人都好似我嚟乞食咁嘅態度，我都未講完要咩即走」。

由於樓主需要服藥卻沒有帶水，所以只好再叫該店員回來落單買水。她並未要求免費提供食水，而是同意購買店內售價為22元的500毫升樽裝礦泉水，但卻遭店員不禮貌對待，「佢好大聲咁鬧我，好似我煩住佢咁，黐線㗎」。樓主並未透露被罵內容及沒拍下食物照片，但指食物味道偏鹹，批評「真係好貴，仲要唔好食」，至於凍檸茶也「好難飲」故只喝了幾口。

她「呻笨」覺得沒有即時離開是錯誤決定，「我都覺自己蠢，唔走」，並在帖文激動表示「呢間嘢真係垃圾癲！貴已經唔係我覺得嘅問題」、「仲要唔好食，真係貼錢買難受」。她又在留言區解釋支裝水價格雖高，但屬「明買明賣」，加之她必須要水送藥，因此並不會就水的價格進行批評，惟卻因店員態度感到難受，「我唔滿意係我唔係乞佢支水都要受氣」。

樓主坦言因店員態度而感到難受。（《行運一條龍》劇照）

帖文引起網民熱議，有人指該茶記在區內頗「出名」，「呢間嘢出晒名難食、態度差、收費貴，仲要去食？」、「食過一次，超普通，不再去了」、「以前係幾好食，而家多人去食佢個景」，也有網民表示「畀我即走」。

另外有網民就認為定價22元的樽裝水太貴，「水喺出面買好過啦，22蚊支，搶錢咁搶」、「樓下士多仔5蚊」，並表示「阿姐，你上去叫支22蚊嘅水，仲要行咁高樓梯，我都以為你黐線嘅」、「你喺油麻地唔係深山野嶺呀，行出去周圍都有得賣啦，22蚊支你都買，咁貴一支水你都幫佢買，係助長緊佢將啲物價推高」。

（Facebook）