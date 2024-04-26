港女旺角餐廳食米線　食到最後見麵包蟲勁崩潰　老闆娘態度惹不滿

外出用餐最擔心莫過於食物安全問題，日前有港女光顧旺角某餐廳，並點叫1碗米線，不過食到最後竟然從湯底發現1條麵包蟲，她崩潰稱「好X多隻腳啊」，又形容麵包蟲長度「半隻手指咁長」。她稱向老闆娘反映問題，對方雖願意賠錢，但態度惡劣，更要求收銀職員盡快打發她離開，大為不滿故公開事件。

有網民支持樓主「報食環」，「好彩係全屍，如果爆肚真係嘔」；不過更多人指出麵包蟲其實是無害，「菜蟲算唔上污糟，證明啲植物無乜農藥」、「容我衰啲講句，呢條肥蟲好過小強（曱甴）」。



有港女光顧旺角餐廳，吃米線期間突驚見麵包蟲感崩潰。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

該港女在faceook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，並上載1張圖片，指4月24日下午時份到旺角女人街光顧某餐廳，叫了1碗米線，吃到尾聲以為1條黃色物體是泡椒，所以沒有為意，不料細看居然發現是麵包蟲，崩潰大喊「X佢老X！有腳㗎！好X多隻腳啊」，又形容麵包蟲長度「半隻手指咁長」。

她表示之後有向老闆娘反映，但對方態度惡劣「唔好意思都無講聲」，更叫收銀員退錢後，盡快打發她離開，不滿下發文公開事件。

帖文一出，有網民表示嘔心，「好彩係全屍，如果爆肚真係嘔」、「影X低佢報食環呀！ 講多嘥氣」、「退咗錢就算啦，雖然核突咗啲，下次應該唔會再幫襯」。不過更多人指出麵包蟲其實無害，「容我衰啲講句，呢條肥蟲好過小強」、「菜蟲啫，洗菜無洗走，好平常嘅事」、「菜蟲算唔上污糟，證明啲植物無乜農藥」、「天然無添加」，又笑稱「貴嘢呀冬蟲草」。

麵包蟲又稱黃粉蟲（yellow mealworm），它以麵粉、麥麩、麵包、腐敗食物等為食，其幼蟲富含蛋白質，營養價值高，價錢又便宜，經常被當作寵物的營養補充來源。聯合國農糧組織曾估算，人類對動物蛋白，如肉類的消費量大幅上升，若要全面滿足需求將嚴重超出負擔，市場開始尋求能代替動物蛋白的方法，而昆蟲蛋白就是其中之一。歐盟食安局亦於2021年1月裁定，麵包蟲屬於安全的人類食物來源。

（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）