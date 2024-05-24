豬潤米+凍檸茶$77！食客呻貴：唔明有咩好食 網民嘲：好重智商稅
撰文：桃樂斯
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香港地百物騰貴並不是新鮮事，日前有港男光顧深水埗某粉麵店，以散叫方式點選1碗豬潤配煎蛋米粉，並另加1杯凍檸檬茶，2項餐點合共要價77元，他事後指「唔明有咩特別好食」，又稱「試1次就夠」。許多網民批評餐廳價錢「離地」，「香港物價已經黐咗線」、「咁嘅價錢，有乜辦法唔返屋企自己煮」；但亦有人覺得店舖標明價錢，顧客入內光顧屬你情我願，「明知貴到飛起又唔抵食，你仲要食，食完又要呻」。
樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，並上傳1張圖片，指日前因有朋友請客，故到深水埗大南街光顧某粉麵店。當時他以散叫方式點選1碗豬潤配煎蛋米粉，再另外點叫1杯凍檸檬茶，2項餐點合共要價77元，他事後認為「唔明有咩特別好食」，又稱「試1次就夠」。
翻查店舖價錢列表，豬潤麵加蛋要價56元，而另點凍檸檬茶則要21元，故合計77元。從圖片所示，樓主點叫的豬潤米粉賣相普通，碗中約有4件豬潤，荷包蛋周邊則煎至微脆，而米粉看上去則較為軟身。
帖文一出，不少網民都覺得價錢「貴到離地」，「食招牌嗰2個字」、「物非所值！」、「香港物價已經黐咗線」、「呢碗嘢含好重智商稅喺入面」、「講真好過去搶」、「淨係睇到個價錢，根本唔會坐低落Order」、「咁嘅價錢，有乜辦法唔返屋企自己煮」。
惟有人覺得店舖「明碼實價」，光顧與否全屬客人取態，「無得拗，百貨（應）百客，付得起又懶（得）煮，有乜所謂」、「價錢牌寫到明，明知貴到飛起又唔抵食，你仲要食，食完又要呻，真係畀你吹脹」、「貴就貴在人工、舖租、燈油火蠟水電媒、食材、排污費等等，表面上覺得人哋可能賺好多，其實諗深一層，賺到你$10佢哋都偷笑」。
（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）
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