外賣米線驚見粉紅半生熟豬潤！港男咁處理後照食：希望唔會腸胃炎

肉類及動物內臟或藏有致病細菌或毒素，應徹底煮熟才進食是常識吧！有港男日前透過網上外賣平台購買蠔仔豬潤米線，沒料打開進食時，竟發現豬潤片仍然呈鮮嫩粉紅色的半生熟狀態。他擔心進食未經煮熟的內臟或會不適，決定放棄豬潤片，「夾起晒啲豬潤繼續食」，明言「希望唔會腸胃炎啦」。不過不少網民卻直指仍有風險，認為豬潤的血水或已污染米線湯底，建議他應整碗放棄確保安全，「仲食，倒咗佢啦」。



有港男日前透過網上外賣平台購買蠔仔豬潤米線，沒料打開進食時，竟發現豬潤片仍然呈鮮嫩粉紅色的半生熟狀態。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該名港男日前於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指透過網上外賣平台，在九龍灣一家餐廳購買鮮蠔仔酸辣米線加豬膶。他回家打開外賣準備開餐時，竟發現米線內的豬潤呈鮮嫩粉紅色，部分明顯未煮熟，仍是「半生熟」狀態，因而大感失望，「入面唔熟就話啫，表面都唔熟真係好離譜」。

港男明言知道豬內臟若未徹底煮熟，進食或有風險，「豬仲要係內臟，有機會肝炎同寄生蟲」，不過他未有直接丟棄外賣，而是想到「補救方法」。他考慮過後，決定「夾起晒啲豬潤繼續食」，稱「因為個湯係後期先落，仲好夠熱，夾起晒啲豬潤，應該冇事嘅，希望唔會腸胃炎啦！」。後來他又留言補充，表示進食後約半天，身體未有大礙，「過咗10個鐘暫時冇事」。

網民看過帖文也指港男的處理方法仍有風險，未熟的豬潤或帶有病菌和致病微生物，放進碗內時有機會已污染湯底，因此認為他連餘下的米線也不應進食，「個湯唔係滾，好易瀨嘢」、「豬潤唔熟唔係腸胃炎咁簡單」、「堂食都半生熟，但個湯夠熱可以浸熟佢，不過外賣佢放喺面凍晒，我都試過」。

食用生的或未經煮熟的肉類，食用生的或未經煮熟的肉類，有機會感染由病毒引起的肝炎。（資料圖片）

根據食物安全中心資料，病毒型肝炎是指由病毒引起的肝臟發炎，有關病毒主要可分為甲、乙、丙、丁同戊型（即A、B、C、D及E型），而傳播途徑各有不同。

甲型和戊型肝炎是典型由食物傳播的肝炎，即通過糞口途徑傳播，透過接觸或進食受感染者糞便污染的食物或水而傳播，例如進食被病毒污染而未經煮熟的食物，尤其是蠔、蜆、貽貝和扇貝，以及飲用被病毒污染而未經妥善處理的食水等。另外，有文獻指出，戊型肝炎病毒可以透過食用生的或未經煮熟的肉類傳播，例如介貝類水產和豬內臟。